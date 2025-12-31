विज्ञापन

Dhurandhar की सक्सेस को Deepika Padukone और Ranveer Singh ने न्यूयॉर्क में ये खास चीज बनाकर किया सेलिब्रेट

रणवीर की फिल्म धुरंधर ने दुनियाभर में 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके झंडे गाड़ दिए हैं. ऐसे में दीपिका और रणवीर ने न्यूयार्क में शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट में खास अंदाज में इस फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट किया है.

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar की सक्सेस को Deepika Padukone और Ranveer Singh ने न्यूयॉर्क में ये खास चीज बनाकर किया सेलिब्रेट
यह सेलिब्रेशन दो वजहों से खास था. पहला, दीपिका का पहला मोदक और दूसरा, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का.

Dhurandhar box office collection : बॉलीवुड का फेवरेट कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी छुट्टियों मना रहा है. साल के आखिरी दिनों को यादगार बनाने के लिए यह जोड़ी फेमस शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट 'बंगलो' (Bungalow) पहुंचा. यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे खुद शेफ विकास खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें दीपिका पहली बार अपने हाथों से मोदक बनाना सीख रही हैं.

वीडियो में शेफ विकास खन्ना ने बताया कि दीपिका और रणवीर का स्वागत करने के लिए पूरे रेस्टोरेंट को ताजे फूलों से सजाया गया था. वीडियो में विकास खन्ना इस कपल को मोदक बनाना सिखाते दिख रहे हैं. दीपिका ने बड़े चाव से अपनी जिंदगी का पहला मोदक बनाया, वहीं रणवीर सिंह बगल में खड़े होकर उन्हें चीयर करते नजर आए. विकास ने खुद अपने हाथों से दोनों को ताजे मोदक खिलाए.

यह सेलिब्रेशन दो वजहों से खास था. पहला, दीपिका का पहला मोदक और दूसरा, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का. रणवीर की इस फिल्म ने दुनियाभर में 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके झंडे गाड़ दिए हैं. 

बता दें छुट्टियों के दौरान दीपिका को अपनी सहेली के साथ लास वेगास में 'बैकस्ट्रीट बॉयज' के कॉन्सर्ट में भी एन्जॉय करते देखा गया था. वर्क फ्रंट की बात करें तो 'फाइटर' और 'कल्कि 2898 AD' के बाद अब दीपिका जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' और अल्लू अर्जुन के साथ एटली की अगली फिल्म में नजर आएंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Deepika Padukone, Ranveer Singh, Vikas Khanna, Dhurandhar Movie Success, Modak Making
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com