धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने झोंक दी थी पूरी ताकत, हमजा अली मजारी बनने के लिए करनी पड़ी थी इतनी मेहनत

रणवीर सिंह फिल्म में चाहें जो किरदार निभाते हैं उसमें अपनी पूरी जान डाल देते हैं. अगर हम ये कहें कि रणवीर सिंह उस किरदार को जीने लगते हैं तो शायद गलत नहीं होगा.

धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने झोंक दी थी पूरी ताकत,अपने शरीर किया था ये हाल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर' को लेकर काफी चर्चा में हैं. बॉक्स ऑफिस पर तो ‘धुरंधर' धमाकेदार कमाई कर ही रही है, इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक, कहानी, स्टार कास्ट सलेक्शन, स्टार्स की एक्टिंग की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह ने एक इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है जो अपनी पहचान छुपाकर मिशन पर पाकिस्तान गया है. रणवीर अपने हर किरदार में पूरी ताकत झोंक देते हैं और उन्होंने ‘हमजा' के किरदार में भी ऐसा ही किया है. एक्टर की एक्टिंग, लुक्स के लोग दीवाने हो रहे हैं. इस किरदार के लिए एक्टर ने ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि अपनी बॉडी पर भी कितनी मेहनत की है ये स्क्रीन पर साफ नजर आया है.

बॉडी से ऐसे की छेड़छाड़

पैपराजी फोटोग्राफर विरेंद्र चावला अक्सर रणवीर सिंह से मुलाकात करते रहते हैं. हाल हीं में हिंदी रश के राउंड टेबल में वीरेंद्र ने बताया ‘फिल्म के प्रमोशन के दौरान मैं रणवीर सिंह से दो बार मिला था. जब पीआर ने मुझे उनसे मिलवाया तो उन्होंने मुझसे बस एक लाइन कही ‘पाजी मैंने बहुत मेहनत की है इस पर'. जब मैं दोबारा उनसे मिला तब भी उन्होंने सेम यही लाइन दोहराई ‘पाजी मैंने सच में बहुत की है'.

वीरेंद्र बताते हैं, ‘रणवीर ने मुझे बताया था इस रोल के लिए उन्होंने पहले 15 किलो वजन बढ़ाया फिर घटाया. फिल्म देखने के बाद जब मैं थिएटर से बाहर निकला तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई रणवीर ने क्या शानदार काम किया है. मैंने तुरंत रणवीर को मैसेज किया और बताया कि मुझे फिल्म पसंद आई. तब भी उसने मुझे बस एक ही रिप्लाई किया ‘मैने बहुत मेहनत की है.'

‘धुरंधर' ने की धुंआधार कमाई

5 दिसंबर को रिलीज हुई ‘धुरंधर' कमाई के मामले में थिएटर में आग लगा चुकी है. फिल्म ने अब तक इंडिया में 854 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. वहीं दुनिया भर में फिल्म 1,101.00Cr से ज्यादा कमा चुकी है. फिल्म में रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा आर्जुन, सौम्या टंडन, संजय दत्त, राकेश बेदी, गौरव गेरा, अर्जुन रामपाल भी नजर आए हैं. अक्षय की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है.

