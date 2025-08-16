लगा था ऑक्सीजन मास्क, फिर भी सिगरेट पी रहा था ये एक्टर, अजय देवगन बोले- डॉक्टर ने उन्हें स्मोक करने के लिए...

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें सिगरेट की लत लगी हुई हैं, इसमें शाहरुख खान से लेकर संजय दत्त, अजय देवगन तक शामिल हैं, जो चेन स्मोकर हैं. कई बार उनकी स्मोकिंग की आदत उनके लिए हानिकारक भी साबित हो चुकी है. ठीक इसी तरह से एक बार पहाड़ों पर शूट करने के दौरान जब संजय दत्त का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो उन्हें डॉक्टरों ने सिगरेट पीने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी संजय दत्त ने किस तरह से ऑक्सीजन मास्क लगाकर सिगरेट पी इसका खुलासा है एक वीडियो में अजय देवगन ने खुद किया, आइए आपको दिखाते हैं ये वायरल वीडियो.

जब भरे शो में अजय देवगन ने खोला संजय दत्त का राज

इंस्टाग्राम पर adfanatic नाम से बने पेज पर अजय देवगन का एक थ्रोबैक वीडियो पोस्ट किया गया हैं. इस वीडियो में अजय देवगन के साथ संजय दत्त, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और साजिद खान जैसे सेलिब्रिटी नजर आ रहे हैं. इस दौरान अजय देवगन बता रहे हैं कि पहाड़ों पर शूट करने के दौरान संजय दत्त को सांस लेने में समस्या हो रही थी, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी. डॉक्टर ने उन्हें स्मोक करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था. इसके बाद जब सब लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, तो संजय दत्त एक हाथ से सिगरेट पी रहे तो दूसरे हाथ से ऑक्सीजन मास्क से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे. उनका ये एपिक मोमेंट अभिषेक बच्चन को भी याद था और उन्होंने भी कहा कि स्वैग से संजू बाबा शॉल लिए एक साइड से सिगरेट पी रहे थे और दूसरे साइड से ऑक्सीजन मास्क लगा रहे थे. सोशल मीडिया पर अजय देवगन और संजय दत्त का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके संजय दत्त और अजय देवगन

बता दें कि 90s के दौर के फेमस एक्टर संजय दत्त और अजय देवगन ऑन स्क्रीन कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं. उन्होंने सन ऑफ सरदार, टोटल धमाल, ऑल द बेस्ट, टैंगो चार्ली, राजू चाचा, हम किसी से कम नहीं, भुज, रास्कल जैसी दर्जनों फिल्में की. दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, अजय देवगन कोई भी मौका नहीं छोड़ते संजय दत्त की टांग खींचने का, तो वहीं संजय दत्त भी उनके साथ खूब प्रैंक करते हैं.