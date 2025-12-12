मैंने संजय दत्त को चांटा मारा... IPS ऑफिसर ने बताया पापा सुनील दत्त के पैरों में गिर बेटे ने कहा- पापा गलती हो गई

1993 में संजय दत्त को हथियार को गैरकानूनी तरह से रखने पर गिरफ्तार किया गया था. इस केस की जांच आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया ने की थी, जिन्होंने 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस की जांच की थी. यह केस एक्टर और उनके परिवार के लिए मुश्किल वक्त था. वहीं हाल ही में आईपीएस ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे संजू बाबा का नाम जांच में आया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संजय दत्त इन दिनों धुरंधर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एसपी चौधरी असलम की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं.

देसी स्टूडियोज को दिए इंटरव्यू में राकेश मारिया ने बताया कि वह तुरंत संजय दत्त को पूछताछ के लिए लाना चाहते थे. लेकिन वह मॉरिशियस में शूटिंग कर रहे थे. वहीं जैसे ही वह भारत लौटे राकेश मारिया ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया और मुंबई क्राइम ब्रांच ले गए. राकेश ने कहा, संजय ने मुझे कहा कि वह निर्दोष है और उसका इससे लेना देना नहीं है. पिछले कुछ दिनों की दबी हुई भावनाएं, स्ट्रेस, अचानक मुझ पर हावी हो गए और वह मेरे सामने कुर्सी पर बैठा था. मैं बस उसके पास गया और उस समय उसके बाल लंबे थे. मैंने उसे बस एक थप्पड़ मारा और वह पीछे गिर गया और मैंने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींचा.

आगे उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, ‘क्या वह मुझसे एक जेंटलमैन की तरह बात करेगा, या मैं करूं…?' फिर उसने मुझसे अकेले में बात करने के लिए कहा और मुझे पूरी बात बताई. उसने मुझसे कहा, ‘मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरे पापा को मत बताना.' मैंने उससे कहा, ‘मैं तुम्हारे पापा को कैसे नहीं बता सकता? तुमने गलती की है. हिम्मत दिखाओ'.”

पिता सुनील दत्त का सामने करने पर संजय दत्त के रिएक्शन को बताते हुए राकेश मारिया ने कहा, संजय दत्त को रुम में लाया गया. उन्होंने अपने पिता को देखा. वह देखते ही रोने लगे और उनके पैरों में गिरे और कहा, पापा गलती हो गई मेरे से. मैं नहीं चाहूंगा कि किसी पिता के साथ ऐसा हो. सुनील का चेहरा फीका पड़ गया था.

गौरतलब है कि संजय दत्त को 2016 में रिलीज किया गया था. जबकि 2005 में सुनील दत्त का निधन हो गया था. वर्कफ्रेंट की बात करें तो आदित्य धर की धुरंधर में संजय दत्त नजर आ रहे हैं.