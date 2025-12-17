धुरंधर के बाद संजय दत्त की एक और बड़ी फिल्म आने वाली है सिनेमाघरों में, अक्षय कुमार से लेकर सुनिल शेट्टी तक होंगे ये हीरो

संजय दत्त की हालिया फिल्म धुरंधर के बाद अब दर्शकों के लिए एक और बड़ी मसाला एंटरटेनर सिनेमाघरों में आने को तैयार है. इस फिल्म में न सिर्फ संजय दत्त का दमदार रोल होगा बल्कि और भी कई बड़े स्टार्स साथ में नजर आएंगे. जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी शामिल होंगे. हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल की, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और मल्टीस्टार पावर का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. वेलकम फ्रेंचाइजी पहले ही दर्शकों को खूब हंसा चुकी है और अब इसका नया चैप्टर और भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: आखिर कहां चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर, जानें फिल्म से जुड़ी ये 10 खामियां

#WelcomeToTheJungle mounts a spectacular jungle world in Mumbai for its grand climax, Director #AhmedKhan drops a fun BTS ????????



The shoot of this #AkshayKumar's film's high octane climax has commenced in five carefully selected locations across the city.



Following the climax… pic.twitter.com/m49O2RaFzG — Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) December 17, 2025

क्लाइमैक्स होगा सबसे बड़ा सरप्राइज

वेलकम टू द जंगल को लेकर सबसे दिलचस्प अपडेट इसका ग्रैंड क्लाइमैक्स है. फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने मुंबई में ही एक शानदार जंगल वर्ल्ड खड़ा किया है. जहां फिल्म का हाई ऑक्टेन क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है. ये क्लाइमैक्स शहर के पांच खास लोकेशंस पर फिल्माया जा रहा है, ताकि हर सीन को अलग और ग्रैंड बनाया जा सके. जंगल सेट, एक्शन सीक्वेंस और अनोखे स्टंट्स इस क्लाइमैक्स को फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनाएंगे. बीटीएस तस्वीरों और वीडियोज से साफ है कि पूरी टीम इस सीक्वेंस को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही.

पूरा स्टारकास्ट साथ दिखेगा

इस फिल्म में अक्षय कुमार अपने खास कॉमिक टाइमिंग के साथ लौट रहे हैं. वहीं संजय दत्त एक दमदार किरदार में नजर आएंगे. सुनील शेट्टी की मौजूदगी भी फिल्म में खास होगी. क्लाइमैक्स शूट के बाद जनवरी के दूसरे हफ्ते में पूरी स्टारकास्ट के साथ एक इंट्रोडक्टरी सॉन्ग फिल्माया जाएगा. जिसमें सभी एक्टर एक्ट्रेस एक साथ दिखेंगे. इसके साथ ही वेलकम टू द जंगल की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में पूरी होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर एंटरटेनमेंट फिल्मों में से एक बनने की पूरी तैयारी में है.