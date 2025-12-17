धुरंधर से 11 साल बाद इस एक्टर को मिली सबसे बड़ी हिट, ना ये रणवीर सिंह ना ही अक्षय खन्ना- बताओ कौन?

Sanjay Dutt First Biggest Hit After 11 Years: 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर छाई हुई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी भी शानदार कमाई कर रही है. धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. सबकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म में संजय दत्त ने एसपी असलम चौधरी का किरदार निभाया है. इस किरदार में उन्होंने जान डाल दी है और इसके साथ ही खुद एक श्राप से मुक्त हो गए हैं. आइए आपको इस बारे में बताते हैं.

Dhurandhar also broke the Sanjay Dutt curse from Bollywood. It's his first clean hit in Bollywood since PK in 2014 pic.twitter.com/buTS9U9JPj — ®|$#! (@SkyStar04510789) December 15, 2025

संजय दत्त का श्राप हुआ दूर

संजय दत्त ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है मगर लंबे समय से उनकी कोई ऐसी हिट फिल्म नहीं आई है. वो हिट फिल्मों में छोटे-मोटे रोल्स में बेशक नजर आए हैं मगर बड़े रोल वाली फिल्में नहीं चली हैं. संजय दत्त की आखिरी हिट बॉलीवुड फिल्म आमिर खान की पीके थी. उसके बाद से अब धुरंधर जाकर उनकी हिट फिल्म साबित हुई है. इसके साथ ही उनका हिट बॉलीवुड फिल्में देने श्राप दूर हो गया है.

2014 के बाद आईं ये फिल्में

संजय दत्त की पीके के बाद से कई फिल्में आई हैं. जिसमें पानीपत, शमशेरा, बागी 4, हाउसफुल 5, जवान, भूमि, घुड़चढ़ी, द भूतनी जैसी कई फिल्में हैं. इसमें सिर्फ जवान ही हिट साबित हुई है. इस फिल्म में संजय दत्त का कैमियो था. ऐसे में उनकी आखिरी अच्छे रोल वाली हिट फिल्म पीके थी. पीके के बाद बड़े रोल वाली बॉलीवुड फिल्म जो हिट हुई है वो धुरंधर है. अब धुरंधर का अगला पार्ट भी आने वाला है.

धुरंधर 2 सिनेमाघरों पर 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर छा जाने के बाद से फैंस अब इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि दूसरा पार्ट और जबरदस्त होगा.