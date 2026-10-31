जया, श्वेता और ऐश्वया, बच्चन परिवार की महिलाओं में कौन है कितना पढ़ा लिखा, गोल्ड मेडल से लेकर बोस्टन तक

Aishwarya rai birthday: बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी एक्टिंग से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है. इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम शामिल है. उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली.मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उनके सामने फिल्मों की दुनिया के दरवाजे खुल गए. हालांकि, ऐश्वर्या की जिंदगी का सफर हमेशा से फिल्मों की तरफ नहीं था. वह कभी आर्किटेक्ट बनना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी शुरू की थी लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले आई, जहां उन्होंने न सिर्फ भारतीय सिनेमा बल्कि दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई.ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था. उनके पिता कृष्णराज राय मरीन इंजीनियर थे जबकि मां वृंदा राय लेखिका हैं. उनका एक बड़ा भाई आदित्य राय है, जो मर्चेंट नेवी में काम कर चुका है. ऐश्वर्या का परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. उन्होंने कॉलेज में आर्किटेक्चर में पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही ऐश्वर्या की दिलचस्पी मॉडलिंग में बढ़ने लगी. इसके बाद उन्हें कई विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला. एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन में आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ नजर आने के बाद वह काफी चर्चा में आईं. विज्ञापन में उनका 'हाय, आई एम संजना' कहना लोगों को याद रह गया.

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साल 1994 में ऐश्वर्या की जिंदगी का बड़ा मोड़ साबित हुआ. उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया लेकिन यह खिताब सुष्मिता सेन ने जीता। ऐश्वर्या इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप रहीं. इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. उस समय वह आर्किटेक्चर की पढ़ाई के दूसरे साल में थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं और अपने बैच के साथ डिग्री पूरी कर पाएंगी. हालांकि लगातार मिल रहे काम के कारण उनका करियर फिल्मों की तरफ बढ़ गया. ऐश्वर्या ने 1997 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म 'इरुवर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म 'और प्यार हो गया' रिलीज हुई, जिसमें वह बॉबी देओल के साथ नजर आईं. हालांकि, शुरुआत में उन्हें फिल्मों में खास सफलता नहीं मिली लेकिन 1998 में आई तमिल फिल्म 'जीन्स' ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहचान दिलाई. इसके बाद 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' उनके करियर की बड़ी हिट साबित हुई. इसमें उन्होंने सलमान खान और अजय देवगन के साथ काम किया. फिल्म में नंदिनी के किरदार के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली और फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला.

साल 2002 में आई 'देवदास' ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी. इसमें उन्होंने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ काम किया. पारो के किरदार में उनकी एक्टिंग और लुक को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इस फिल्म के लिए उन्हें एक और फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. इसके बाद उन्होंने 'धूम 2', 'गुरु', 'जोधा अकबर', 'सरकार राज', 'गुजारिश' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी फिल्मों में काम किया. ऐश्वर्या ने हिंदी के अलावा तमिल, बंगाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है. वह अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कान्स में भी भारतीय सिनेमा का जाना-पहचाना चेहरा रही हैं. साल 2003 में वह कान्स फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनी थीं. साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया. फ्रांस सरकार ने भी उन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान दिया. निजी जिंदगी की बात करें तो ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की. दोनों की मुलाकात फिल्मों के दौरान हुई थी और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. नवंबर 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ. शादी के बाद भी ऐश्वर्या फिल्मों में काम करती रहीं और परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहीं.

जया और श्वेता की क्वालिफिकेशन

जया बच्चन ने अपनी स्कूली सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, भोपाल से 1968 में पूरा किया. वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से स्नातक और गोल्ड मेडलिस्ट हैं. श्वेता बच्चन नंदा ने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की. बाद में बोस्टन यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली और एक पत्रकार, स्तंभकार (कॉलमनिस्ट) तथा किंडरगार्टन शिक्षिका के रूप में काम किया है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास MBA की डिग्री भी है.