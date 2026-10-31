निर्देशक संजय गुप्ता के अचानक निधन से शोक में बॉलीवुड, तुषार कपूर और कमाल आर खान ने बताया इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान

Sanjay Gupta Death: ‘कांटे', ‘काबिल' और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर फिल्म निर्माता संजय गुप्ता का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है. IANS की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अक्टूबर की रात बाथरूम में फिसलने और सिर पर चोट लगने के कारण उनका निधन हो गया. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने संजय गुप्ता के निधन की पुष्टि की और इंस्टाग्राम पर लिखा: “यह वाकई चौंकाने वाला और दुखद है. अभी खबर मिली कि हमारे प्यारे दोस्त और बेहतरीन निर्देशक @_sanjaygupta अब हमारे बीच नहीं रहे. घर पर सिर में चोट लगने की वजह से उनका निधन हो गया.” “एक और बेहतरीन प्रतिभा बहुत जल्दी चली गई. वे एक शानदार कहानीकार, जिंदादिल इंसान और सिनेमा के प्रति बेहद जुनूनी थे. हमारी इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ा नुकसान है. दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आएगी. उनके परिवार और करीबियों के प्रति संवेदनाएं. ओम शांति.”

संजय गुप्ता की असमय निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर हैं. सेबेल्स ने उनके अचानक निधन पर शोक जताया. कमाल खान ने X हैंडल पर दुखद खबर की पुष्टि की और लिखा.. "RIP संजय भाई. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप चले गए. हम लगभग हर दूसरे दिन फिल्मों और बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे थे. आई लव यू संजय. मैं हर दिन तुम्हें याद करूंगा.

अभिनेता तुषार कपूर ने फिल्म निर्माता संजय गुप्ता के अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया. संजय गुप्ता ने तुषार की 2007 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' को प्रोड्यूस किया था. तुषार ने उन्हें अपने पसंदीदा निर्देशक और एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया, जो जिंदगी को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखते थे. तुषार ने 'X' पर लिखा कि यह दुखद खबर याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है. उन्होंने लिखा: "सुबह उठते ही मेरे पसंदीदा निर्देशक @_SanjayGupta के अचानक निधन की दुखद खबर मिली... जिंदगी कितनी अनिश्चित है! लेकिन वे एक ऐसी मिसाल थे जिन्होंने सिखाया कि जिंदगी को कैसे भरपूर जिया जाता है! उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."

फिल्म निर्माता राकेश रोशन, जिन्होंने 'काबिल' (2017) में संजय गुप्ता के साथ काम किया था. उन्होंने HT सिटी से शोक व्यक्त करते हुए कहा, "यह बेहद दुखद और चौंकाने वाला है." वहीं निर्देशक मिलाप जवेरी ने गहरा दुख जताते हुए कहा, "मैं बुरी तरह टूट गया हूं. मैं अभी उनके घर जा रहा हूं." रितेश देशमुख उनके साथ फिल्म 'विस्फोट' में साथ काम किया था, उन्होंने कहा कि वे "पूरी तरह से स्तब्ध" हैं. वहीं अनीस बज्जी और अनुपम खेर ने उनकी अचानक मौत पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत निर्देशक को श्रद्धांजलि दी.

संजय गुप्ता के बारे में

संजय गुप्ता ने 1994 में फिल्म ‘आतिश: फील द फायर' के साथ सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें आदित्य पंचोली और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके बाद उन्होंने ‘राम शास्त्र', ‘खौफ' और ‘जंग' जैसी फिल्मों का निर्देशन और लेखन किया. 2001 में लॉस एंजिल्स में ‘कांटे' की शूटिंग के दौरान, 9/11 के हमलों की वजह से उन्हें कुछ संवेदनशील इलाकों में फिल्माए जाने वाले सीन की शूटिंग की जगह बदलनी पड़ी थी. अपने दशकों लंबे करियर में संजय गुप्ता ने अभिनेता संजय दत्त के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘कांटे', ‘मुसाफिर', ‘जिंदा' और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्में शामिल हैं. ‘जिंदा' दक्षिण कोरियाई फिल्म ‘ओल्डबॉय' का अनौपचारिक रीमेक थी. इसके अलावा उन्होंने ‘शूटआउट एट लोखंडवाला' और ‘दस कहानियां' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया. उनके आखिरी काम में 'द मिरांडा ब्रदर्स' शामिल है, जो 2025 में रिलीज हुई थी. संजय गुप्ता ने इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था, जिसमें हर्षवर्धन राणे और मीजान जाफरी लीड रोल में थे.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक ऐसे अनाथ बच्चे की है जिसे कचरे के ढेर से बचाया जाता है. वह अपने बड़े भाई के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है और दोनों आगे चलकर स्टार फुटबॉलर बनते हैं, लेकिन, उनकी मां की संदिग्ध मौत के बाद दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं.

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार परफॉर्मेंस से मशहूर हुए। एक्टिंग के अलावा, उन पर फिल्माए गए गानों ने भी फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की सदाबहार आवाज़ों के साथ उनका करिश्माई अंदाज़ स्क्रीन पर जादू बिखेरता था।

धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, हम उनके कुछ ऐसे यादगार गानों को याद कर रहे हैं जो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे।



पल पल दिल के पास

1973 की फिल्म 'ब्लैकमेल' का गाना 'पल पल दिल के पास' एक रोमांटिक गाना है जिसमें धर्मेंद्र और राखी गुलज़ार नज़र आए थे। किशोर कुमार द्वारा गाए गए इस गाने में राखी का किरदार धर्मेंद्र के किरदार द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र पढ़ते हुए अपनी कल्पनाओं में खो जाती है। फिल्म के एक सीन में, राखी को एक पेड़ पर लगे प्रेम पत्र को छूते हुए दिखाया गया है, जहाँ वह धर्मेंद्र के ख्यालों में खोई हुई है।



ड्रीम गर्ल

लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल द्वारा कंपोज़ किया गया 1977 की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड को एक सदाबहार जोड़ी - धर्मेंद्र और हेमा मालिनी - देकर गया। हेमा मालिनी पर फिल्माया गया फिल्म का साउंडट्रैक, उनके 'ड्रीम गर्ल' वाले मशहूर अंदाज़ का एक अहम हिस्सा था। म्यूज़िक वीडियो में धर्मेंद्र का किरदार हेमा मालिनी के लिए दिल से निकला एक रोमांटिक गाना गाते हुए उनकी तारीफ़ करता हुआ दिखाया गया है।



हम बेवफ़ा

धर्मेंद्र के एक और यादगार गाने - 1978 की फिल्म 'शालीमार' के 'हम बेवफ़ा' - को किशोर कुमार ने गाया था और आर.डी. बर्मन ने कंपोज़ किया था। यह एक दुखद और इमोशनल गाना है जो प्यार में मिले दर्द और धोखे को बयां करता है।



या दिल की सुनो दुनियावालों

धर्मेंद्र की 1966 की फिल्म 'अनुपमा' का गाना 'या दिल की सुनो दुनियावालों' प्यार में जुदाई के दर्द और बेबसी को दिखाता है। हेमंत कुमार द्वारा गाए गए इस गाने को मशहूर कवि कैफ़ी आज़मी ने लिखा है। एक्टर ने एक ऐसे प्रेमी का किरदार बखूबी निभाया है जिसे प्यार तो हुआ है, लेकिन वह मतलबी दुनिया के सामने बेबस है। आज मौसम बड़ा बेईमान है

1973 की फ़िल्म 'लोफ़र' के इस गाने में धर्मेंद्र का चंचल और रोमांटिक अंदाज़ देखने को मिलता है, जिसमें वे मुमताज़ के साथ रोमांस करते नज़र आते हैं। मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गाने में धर्मेंद्र अभिनेत्री को सजाते-संवारते हैं और दोनों मिलकर एक शांत माहौल में इस मज़ेदार गाने का मज़ा लेते हैं।