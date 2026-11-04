खाने में छुपा है ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का राज, 53 की उम्र में भी दिखती है एकदम फिट, सुबह से रात तक जानें क्या है ऐश के डाइट प्लान

ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर को वे 53 साल की हो गईं. उनकी खूबसूरती और फिटनेस की हमेशा तारीफ होती रही है. इस उम्र में भी वह बेहद खूबसूरत दिखती हैं. कई लोग उनकी डाइट और फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं. खाने-पीने की बात करें तो, ऐश्वर्या घर का बना सादा खाना पसंद करती हैं. वे किसी बहुत सख्त डाइट का पालन नहीं करतीं, बल्कि अपने रोज के खाने में दाल, चपाती, सब्जियां और फल शामिल करना पसंद करती हैं. वे जंक फूड से दूर रहती हैं और एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय, थोड़े-थोड़े अंतराल पर कम मात्रा में खाना पसंद करती हैं. ऐश्वर्या अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर करती हैं. वे नाश्ता कभी नहीं छोड़तीं और अपना डिनर हल्का रखती हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर, आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन दिन में क्या खाती हैं.

यह भी पढ़ें- 'चलड़े छलड़े वाल' से लेकर रेशमा और नुसरत तक, सरहदों के पार Gen Z भारत-पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत को कर रहे हैं पसंद

ऐश्वर्या एक दिन में क्या खाती हैं?

ऐश्वर्या अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर करती हैं. इसके बाद, वे नाश्ते में ब्राउन ब्रेड टोस्ट और ओट्स लेती हैं. 'कॉस्मोपॉलिटन' के अनुसार, वे अपना सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़तीं और ऐसा खाना पसंद करती हैं जिसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में हो. दोपहर के भोजन में वह घर का सादा खाना पसंद करती हैं. उनके भोजन में आमतौर पर दाल, चपाती और उबली हुई सब्जियां शामिल होती हैं. उन्हें ज्यादा तेल वाली या तली-भुनी चीजों के बजाय घर का बना खाना पसंद है. वह अपने खाने की मात्रा का भी ध्यान रखती हैं और नियमित अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा खाना खाती हैं. ऐश्वर्या अपना रात का खाना हल्का रखना पसंद करती हैं. उनकी डाइट के बारे में पहले आई रिपोर्ट्स के अनुसार, वह आमतौर पर ब्राउन राइस के साथ ग्रिल्ड फिश खाती हैं. इसके अलावा, जब भी उन्हें भूख लगती है, तो वह ताजे मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स खा लेती हैं.

यह भी पढ़ें- लक्ष्मण ने छुए हनुमान के पैर, 'रामायण' की स्क्रीनिंग से सनी देओल और रवि दुबे का वीडियो वायरल

यह अभिनेत्री फैटी और जंक फूड की शौकीन नहीं हैं. इसके बजाय, वह ताजे फल, सब्जियां और जूस लेना पसंद करती हैं. शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए वह दिन भर भरपूर पानी पीती हैं. ऐश्वर्या शारीरिक गतिविधियों के लिए भी समय निकालती हैं. उन्हें जिम में भारी वर्कआउट करने के बजाय योग करना ज्यादा पसंद है. बताया जाता है कि उनकी फिटनेस रूटीन में मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और लगभग 45 मिनट का योग, जिसमें पावर योग भी शामिल है. वह फंक्शनल ट्रेनिंग और कार्डियो वर्कआउट भी करती हैं.

