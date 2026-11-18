90 के दशक में बॉलीवुड के गानों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था. उस दौर में रेडियो और दूरदर्शन मनोरंजन के सबसे बड़े साधन हुआ करते थे. बुधवार को आने वाला चित्रहार लोगों के पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक था, जिसमें फिल्मी गानों को देखने के लिए लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे. इसी दौर का एक ऐसा गाना है, जिसे आज भी सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया यह गीत गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी पर फिल्माया गया था. इसकी धुन, बोल और कलाकारों की शानदार केमिस्ट्री ने इसे यादगार बना दिया.

गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी ने जीता दिल

फिल्मी पर्दे पर गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आती थी. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग, डांस और रोमांटिक अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन किया. ‘जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना' भी ऐसा ही गीत है, जिसमें दोनों कलाकारों का चुलबुला अंदाज देखने को मिलता है. गाने के बोल सीधे दिल तक पहुंचते हैं और इसकी धुन ऐसी है कि सुनने वाला खुद को गुनगुनाने से रोक नहीं पाता. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज ने इस गाने को खास पहचान दिलाई.

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज का जादू

90 के दशक में कुमार सानू और अलका याग्निक बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल थे. दोनों ने एक साथ कई रोमांटिक गाने गाए, जो आज भी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं. इस गीत में भी दोनों की आवाज का तालमेल शानदार है. जहां कुमार सानू की आवाज गाने को रोमांटिक एहसास देती है, वहीं अलका याग्निक की मधुर गायकी इसमें मिठास भर देती है. यही वजह है कि गाना रिलीज होने के कई साल बाद भी लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है.

चित्रहार में गाने का बेसब्री से होता था इंतजार

उस समय इंटरनेट और मोबाइल फोन का दौर नहीं था. नए गाने देखने और सुनने के लिए लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों का इंतजार करते थे. चित्रहार में फिल्मी गीत दिखाए जाते थे और बुधवार का दिन संगीत प्रेमियों के लिए खास होता था. इस गाने को भी टीवी पर देखने के लिए दर्शक उत्सुक रहते थे. कई लोगों के लिए यह गीत बचपन और जवानी की खूबसूरत यादों से जुड़ा हुआ है.

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