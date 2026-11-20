OM Review In Hindi: रामायण की सीता यानी साई पल्लवी की नई फिल्म ओम सिनेमाघरों में 20 नवंबर को रिलीज हो गई है. फिल्म में वह आईपीएस ऑफिसर की भूमिका निभाती हुईं नजर आ रही हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बाल शॉर्ट कर लिए थे. इस फिल्म में उनके अलावा साउथ सुपरस्टार ममूटी और धनुष नजर आ रहे हैं. वहीं साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह अहम किरदार में हैं. पिछले काफी दिनों से फिल्म चर्चा में थी, जिसमें साई पल्लवी का एक्शन अवतार भी देखने को मिला था. लेकिन अब 20 नवंबर 2026 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में ओम रिलीज हो गई है.

ओम की कहानी

फिल्म 'ओम' एक ऐसी दुनिया की कहानी पेश करती है, जहां अपराध, ताकत, लालच और जिंदगी बचाने की जंग एक-दूसरे से टकराती है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन, दमदार अभिनय और भावनाओं से भरपूर ड्रामा देखने को मिलता है. धनुष इस फिल्म के शोस्टॉपर हैं. वह अपने दमदार मास अवतार में पर्दे पर छा जाते हैं. उनके किरदार में गुस्सा, जुनून, ताकत और भावनाओं का अच्छा मेल देखने को मिलता है. उनका बॉडी लैंग्वेज, शानदार अंदाज और किरदार के प्रति आत्मविश्वास हर सीन को खास बनाता है. जब भी धनुष पर्दे पर आते हैं, उनका प्रभाव साफ नजर आता है. एक्शन से लेकर भावनात्मक दृश्यों तक वह अपने अभिनय से फिल्म को मजबूती देते हैं.

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ममूटी की एक्टिंग

ममूटी फिल्म में अपनी मौजूदगी से अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं. उनका अनुभव, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार अभिनय कहानी को और मजबूत बनाता है. वह अपने किरदार को जिस सहजता के साथ निभाते हैं, वह देखने लायक है. धनुष की आक्रामकता और ममूटी का शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज फिल्म के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है. दोनों कलाकारों को एक साथ पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए खास अनुभव है.

साई पल्लवी की एक्टिंग

साई पल्लवी एक बार फिर अपने अभिनय से प्रभावित करती हैं. फिल्म में उनका किरदार पहले से अलग और दमदार अंदाज में नजर आता है. उनकी भावनात्मक अदाकारी, चेहरे के हाव-भाव और स्वाभाविक अभिनय किरदार को खास बनाते हैं. वह फिल्म के बड़े कलाकारों के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहती हैं.

इसके अलावा श्रीलीला फिल्म की गंभीर और एक्शन से भरी कहानी में ताजगी लेकर आती हैं. उनका आकर्षक अंदाज और सहज अभिनय कहानी में एक अलग रंग जोड़ता है. वहीं, नसीरुद्दीन शाह अपने अनुभव और शानदार अभिनय से फिल्म को गहराई देते हैं. उनकी मौजूदगी कहानी को और प्रभावशाली बनाती है. कलाकारों की पूरी टीम मिलकर फिल्म को एक मजबूत रूप देती है.

ओम का डायरेक्शन

साई अभ्यंकर का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की बड़ी खूबियों में शामिल है. एक्शन सीन्स में संगीत का इस्तेमाल कहानी का रोमांच बढ़ाता है, वहीं भावनात्मक और टकराव वाले सीन्स को भी यह और प्रभावशाली बनाता है. फिल्म का संगीत इसकी गंभीर और तनावपूर्ण दुनिया के साथ अच्छी तरह मेल खाता है.

निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म 'अमरन' के बाद एक बिल्कुल अलग जॉनर में हाथ आजमाया है. 'अमरन' की भावनात्मक दुनिया से निकलकर उन्होंने इस बार एक्शन और अपराध से भरी कहानी को पर्दे पर उतारा है. उनकी कोशिश फिल्म में एक अलग सिनेमाई दुनिया बनाने की है. कलाकारों का शानदार अभिनय, माहौल के मुताबिक सिनेमैटोग्राफी, दमदार एक्शन सीक्वेंस और भावनात्मक पल कहानी को दिलचस्प बनाए रखते हैं.

कुल मिलाकर, 'ओम' एक्शन, ड्रामा, शानदार अभिनय और दमदार संगीत का अच्छा मेल है. निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने एक ऐसी कहानी पर्दे पर उतारी है, जो अपने एक्शन और कलाकारों के शानदार अभिनय के दम पर दर्शकों को बांधे रखती है. धनुष का मास अवतार, ममूटी का शानदार अंदाज, साई पल्लवी का प्रभावशाली अभिनय और श्रीलीला की खूबसूरती के चलते 'ओम' एक जबरदस्त थिएट्रिकल अनुभव है.

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