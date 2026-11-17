अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी है. वह 16 नवंबर को 15 साल की हो गईं. हालांकि उनके माता-पिता ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अभी तक इस खास मौके की तस्वीरें शेयर नहीं की हैं, लेकिन अमिताभ ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर अपनी पोती को बधाई दी और जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया. अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर आराध्या के लिए एक खास संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने उसके खुशहाल और भाग्यशाली होने की कामना की. उन्होंने फैंस और शुभचिंतकों को उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, “घर की पोती का जन्मदिन सुनहरा और सौभाग्यशाली हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है... रविवार से जो प्यार और स्नेह मिला, वह वाकई अविस्मरणीय रहा. आप सभी की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.”

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जया बच्चन के फोन वॉलपेपर ने आराध्या बच्चन को लेकर खड़े किए सवाल

हाल ही में, एक इवेंट में जाते समय जया बच्चन का सड़क से प्लास्टिक की बोतल उठाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. इस दौरान लोगों की नजर उनके फोन वॉलपेपर पर भी पड़ी, जिसमें नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा नज़र आ रहे थे. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि इस तस्वीर में आराध्या क्यों नहीं हैं. कई लोगों ने पूछा, “आराध्या कहां हैं?” और वे हैरान थे कि वह इस तस्वीर में क्यों नहीं दिख रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच अनबन की अफवाहें फिर से तेज हो गईं. ऐसी अफवाहें अक्सर तब सामने आती हैं, जब ऐश्वर्या परिवार के बाकी सदस्यों के बिना, आराध्या के साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आती हैं. दूसरी ओर, दिवाली के मौके पर श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा ने अपनी मां श्वेता बच्चन नंदा और मामा अभिषेक बच्चन के साथ मनाई गई दिवाली की झलक फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने एक ऐसी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उनके भाई अगस्त्य नंदा, आराध्या बच्चन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं.

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आराध्या बच्चन कौन हैं?

आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी हैं. वह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की सबसे छोटी पोती हैं. नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा उनके चचेरे भाई-बहन हैं. 15 साल की आराध्या अभी स्कूल में पढ़ती हैं और वह स्टेज प्ले सहित अन्य एक्स्ट्रा-करिकुलर गतिविधियों में भी हिस्सा लेती हैं. ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ आराध्या की तस्वीरें भी अक्सर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में बच्चन परिवार ने एक साथ दिवाली मनाई.

