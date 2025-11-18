आफताब शिवदासानी लेते हैं ड्रग्स? एक्टर ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- अगर में चिल्लाकर ये कहूं...

‘मस्ती 4' की रिलीज के करीब आते ही एक्टर आफताब शिवदासानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे आफताब इस दौर में उन विवादों और अफवाहों पर खुलकर बात कर रहे हैं जो उनके करियर के दौरान उनसे जुड़ती रहीं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी आलोचनाओं या झूठी बातों को अपने जीवन के फैसलों पर हावी नहीं होने दिया. आफताब से जब पूछा गया कि उन्होंने खुद पर लगे ड्रग्स संबंधी आरोपों पर कभी सफाई क्यों नहीं दी, तो उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और मजाकिया अफवाह बताया.

आफताब शिवदासानी ने कहा कि उन्हें बहुत पहले समझ आ गया था कि "सच हमेशा शांत रहता है, उसे अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ती". इसी सोच के कारण उन्होंने इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान देना जरूरी नहीं समझा. उनका कहना है कि अगर कोई झूठ को सच मानना चाहता है, तो चाहे वे जोर-जोर से इंकार भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

इसके बाद बातचीत सेट पर एटीट्यूड की बातों तक पहुंची. कुछ समय पहले ऐसी चर्चा थी कि आफताब काम के दौरान गैर-प्रोफेशनल होते हैं. मगर उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर वास्तव में ऐसा होता, तो वे पूरी इंडस्ट्री में इतनी लंबी पारी नहीं खेल पाते. उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई है जहां लोग भले उन्हें पसंद न करें, लेकिन नफरत भी नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें पूरी तरह जानते ही नहीं.

दोस्तियों पर बात करते हुए आफताब ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके खास दोस्त बहुत कम हैं. उनमें से केवल एक नाम सालों से उनके साथ बना हुआ है- राहुल देव. उन्होंने कहा कि भले वे लगातार बात नहीं करते, लेकिन उनका रिश्ता पहले दिन जितना ही मजबूत है. इस इंटरव्यू ने साफ कर दिया कि आफताब अपनी नई फिल्म के साथ-साथ बीते विवादों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.