'ऐश्वर्या ने उसे सिखाया है' अभिषेक बच्चन ने बताया पेरेंट्स की तलाक की अफवाहों पर कैसा था बेटी का रिएक्शन

ऐश्वर्या राय तलाक की अफवाहों के बीच अपनी फैमिली की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. जबकि सोशल मीडिया पर लोग अभिषेक बच्चन संग उनके रिश्ते पर कयास लगाते रहते हैं. इसी बीच एक्टर ने हाल ही में पीपींग मून को दिए इंटरव्यू में बेटी आराध्या बच्चन के पेरेंट्स की तलाक की खबरों पर रिएक्शन दिया. अभिषेक ने बताया कि ऐश्वर्या ने उनकी बेटी को उनकी पब्लिक लाइफ के शोर-शराबे से निपटने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई है.

एक्टर ने कहा, "ऐश्वर्या ने आराध्या के मन में फिल्म इंडस्ट्री और हम जो करते हैं, उसके लिए बहुत सम्मान पैदा किया है. उन्होंने उसे सिखाया है कि हम जो कुछ भी हैं, फिल्मों और दर्शकों ने हमें जो दिया है, उसकी वजह से हैं."

आगे बेटी आराध्या की तारीफ करते हुए अभिषेक बच्चन ने कहा, उसकी एक सोच है. वह एक टीनेएजर हैं. उनकी बिल्कुल अलग सोच है, जिसके बारे में हम प्राइवेट में बात करते हैं. लेकिन उनका बात जाहिर करने का बिल्कुल अलग तरीका है.

सोशल मीडिया से दूर रहने पर अभिषेक बच्चन ने कहा, वह 14 साल की हैं और उनके पास फोन नहीं है. अगर उनके दोस्तों को उनसे बात करनी होगी तो वह उनकी मां के फोन पर फोन करते हैं. यह हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था. उनका इंटरनेट एक्सेस है. लेकिन वह होमवर्क करने और रिसर्च करने में दिलचस्पी रखती हैं. उसे स्कूल पसंद है और वह उसी में ध्यान लगाती हैं.

आराध्या कभी अपने माता-पिता के बारे में अफवाहों पर सोचती हैं या इससे प्रभावित होती हैं तो अभिषेक ने कहा कि उसकी दिलचस्पी बस ऐसे कंटेंट को सर्च करने में नहीं है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करती है और उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है. वह जो कुछ भी पढ़ती है उस पर विश्वास नहीं करेगी. उसकी मां ने उसे सिखाया है कि वह जो कुछ भी पढ़ती है उस पर विश्वास न करे. जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे. हम अपनी फैमिली के साथ सच्चे थे. जैसे हम कभी ऐसी पोजीशन में नहीं आए जहां किसी को किसी से सवाल करना पड़े. "