आदेश श्रीवास्तव के बेटे की कार का एक्सिडेंट, पिता के नाम पर बने चौक को रेंज रोवर से उड़ाया

दिवंगत कंपोजर आदेश श्रीवास्तव के छोटे बेटे, अनिवेश, रविवार(23 नवंबर) सुबह मुंबई के लोखंडवाला में एक डिवाइडर से टकरा गए. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी कार, एक रेंज रोवर, एक डिवाइडर और क्रॉसिंग पर लगी एक स्मृति चिह्न से टकरा गई, जिससे वह गिर गई. यह स्मृति दिवंगत कंपोजर आदेश की थी क्योंकि उस चौक का नाम कुछ साल पहले उनके नाम पर रखा गया था. जागृत महाराष्ट्र न्यूज ने बताया कि हरियाणा लाइसेंस प्लेट वाली एक लाल रेंज रोवर रविवार सुबह लोखंडवाला में डिवाइडर से टकरा गई. तस्वीरों में डैमेज साफ-साफ दिखाई दे रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि कार आदेश की पत्नी विजेता पंडित के नाम पर रजिस्टर्ड थी. एक्सीडेंट वाली जगह से सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में उनका छोटा बेटा अनिवेश, कार के बगल में खड़ा दिख रहा है. अभी तक यह साफ नहीं है कि इस मामले में पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई है या नहीं.
एक रेडिट पोस्ट में दावा किया गया कि यह चौक वही है जिसका नाम कुछ साल पहले आदेश श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया था. अनिवेश, विजेता और कंपोजर के बड़े बेटे अवितेश नाम बदलने की सेरेमनी में शामिल हुए थे.
Anivesh Shrivastava destroys road name after Father in a bizzare incident
byu/FeedbackQueasy1295 inBollyBlindsNGossip
कौन थे आदेश श्रीवास्तव?
आदेश श्रीवास्तव एक कंपोजर थे जिन्होंने 1980 के दशक में आर.डी. बर्मन और राकेश रोशन के लिए ड्रमर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, और 1990 के दशक में एक इंडिपेंडेंट कंपोजर के तौर पर काम किया. 1993 में कन्यादान से सफलता मिलने के बाद, उन्होंने मेजर साब, चलते चलते, बागबान, अपहरण और राजनीति जैसी फिल्मों के लिए हिट गाने बनाकर खुद को साबित किया. उन्हें 2005 में रियलिटी शो सा रे गा मा पा में जज के तौर पर पहचान मिली.
कैसे हुई थी आदेश श्रीवास्तव की मौत ?
आदेश श्रीवास्तव को 2010 में कैंसर का पता चला और उनका कीमोथेरेपी समेत इलाज चला. 2015 में, उनका कैंसर तीसरी बार फिर से बढ़ गया, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. उसी साल 5 सितंबर को, उनके 51वें जन्मदिन के 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई. एक कंपोजर के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म, वेलकम बैक, उसी हफ्ते रिलीज हुई.
