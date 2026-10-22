अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग ना लिख पाने पर मांगी माफी, कहा - मैं कुछ भी लिख पाने की स्थिति में नहीं हूं, फैंस को हुई हेल्थ की चिंता

84 वर्षीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बुधवार को अपने फैंस को चिंता में डाल दिया. दरअसल, उन्होंने अपने एक्स पर खुलासा किया गया कि वह कुछ समय का ब्रेक लेकर अपनी रिकवरी पर ध्यान दें. हालांकि इसकी वजह उन्होंने फैंस के साथ शेयर नहीं की. लेकिन उन्होंने माफी जरुर मांगी. हालांकि इस पोस्ट से फैंस के बीच एक्टर की तबीयत को लेकर चिंता हो गई है क्योंकि बिग बी उन बॉलीवुड सितारों में से एक हैं, जो अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं.

अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी

एक्स पर बिग बी ने लिखा, “माफ करें. क्षमा प्रार्थी हूं. मुझे आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेने की सलाह दी गई है, इसलिए अभी मैं कुछ भी लिख पाने की स्थिति में नहीं हूं.”

इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा था, “सबसे पहले सभी को दशहरा की शुभकामनाएं.. ढेर सारा प्यार, खुशियां, संतुष्टि और प्रार्थनाएं. मुझे अभी बहुत सख्त आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है. इसलिए मुझे बातचीत करने की अनुमति नहीं है. कृपया बुरा न मानें. मैं माफी चाहती हूं. लेकिन इसे ही मेरा सम्मानपूर्ण जवाब समझें. उम्मीद है कि बाद में और बात हो पाएगी.”

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अमिताभ बच्चन के बारे में

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का जाना माना नाम है. वह 84 साल के हैं और फिर भी काम कर रहे हैं. वह कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं और अन्य फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं. वहीं पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने केबीसी में अपने घुटनों की चोट का खुलासा किया था, जो उन्हें शूट में लगी थी.

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