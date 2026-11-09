नव्या नवेली ने दिखाई बच्चन परिवार की दिवाली की झलक, फैंस ने पूछा- मामी ऐश्वर्या राय कहां हैं ?

Bachchan family Diwali: अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने फैंस को बच्चन परिवार के साथ मनाए गए दिवाली सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाई. उन्होंने कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी मां श्वेता बच्चन नंदा, भाई अगस्त्य नंदा और कजिन आराध्या बच्चन नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में नव्या बेहद खूबसूरत लाल रंग के फेस्टिव आउटफिट में दिख रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस, रेड सीक्वेंस वाला कुर्ता-स्टाइल टॉप पहना है, जिसके साथ मैचिंग वाइड-लेग्ड बॉटम है. एक तस्वीर में नव्या अपने भाई अगस्त्य नंदा के साथ एक क्लोज सेल्फी लेती नजर आ रही हैं. वहीं, एक दूसरी तस्वीर में नव्या को एक खूबसूरत सजी हुई बालकनी में देखा जा सकता है, जहां बैकग्राउंड में शहर का नजारा दिख रहा है और दिवाली की लाइट्स से आसपास का माहौल जगमगा रहा है.

इस सेलिब्रेशन में आराध्या बच्चन भी शामिल थीं, जो इस त्योहार का पूरा आनंद लेती दिखीं. एक तस्वीर में परिवार के युवा सदस्य एक साथ नजर आए, जबकि दूसरी झलक में पूरा परिवार पारंपरिक दिवाली के जश्न का मजा लेता दिखा. एक अन्य तस्वीर में आराध्या अपने कजिन अगस्त्य नंदा को गले लगाती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए नव्या ने लिखा, "अपने अपनों के साथ सबसे खुशहाल दिवाली... आप ही मेरी रोशनी हैं." नव्या की इन तस्वीरों पर लोगों का ध्यान तुरंत गया, क्योंकि इनमें अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन नजर नहीं आए. उनकी गैरमौजूदगी को लेकर कमेंट सेक्शन में कई सवाल उठे. कुछ फैंस ने पूछा कि ऐश्वर्या कहां हैं और वह इन तस्वीरों में क्यों नहीं दिखीं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के सदस्यों, खासकर श्वेता के बीच के रिश्तों को लेकर फिर से कयास लगाने शुरू कर दिए हैं.

ये लेटेस्ट तस्वीरें उस घटना के कुछ ही दिनों बाद सामने आई हैं, जब ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने मुंबई में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की दिवाली पार्टी में एक साथ शिरकत की थी, जिसकी काफी चर्चा हुई थी. यह कपल एक साथ पहुंचा था और उन्हें एक-दूसरे का हाथ थामे हुए देखा गया था. उनके इस तरह साथ आने ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि पिछले कई सालों से उनकी शादीशुदा जिंदगी में अनबन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं.



