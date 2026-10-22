दलेर मेहंदी के विवाद के बीच मीका सिंह का भाई को सपोर्ट, सुबोध उनियाल का पुराना वीडियो किया शेयर, कहा- पैसा कैश दिया था या चेक से?

बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से सवाल किया है कि आपने रकम नकद दी थी या चेक से. सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि दलेर मेहंदी को हाल ही में नवरात्रि के एक कार्यक्रम के दौरान 35 लाख रुपए की भारी रकम लेने के बावजूद उन्होंने लिप-सिंक किया था. बुधवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मीका ने कैबिनेट मंत्री से पूछा कि क्या उन्होंने यह रकम नकद दी थी या चेक से. उन्होंने उनसे भुगतान की रसीद भी पेश करने को कहा, ताकि सच्चाई सामने आ सके. मीका सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा, "सर, आपने 35 लाख रुपए नकद दिए थे या चेक से? अगर आपके पास भुगतान की रसीदें हैं, तो कृपया उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा कीजिए, ताकि सबको सच्चाई पता चल सके. धन्यवाद!

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कहा

मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्होंने दलेर मेहंदी को कार्यक्रम में आमंत्रित किया था क्योंकि वे इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम हैं. राजनेता ने यह भी दावा किया कि शो के दौरान ऐसा लगा जैसे दलेर मेहंदी सिर्फ उनके गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे, जबकि उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए 35 लाख रुपए की पेशकश की गई थी. मंत्रिमंडल मंत्री ने आगे कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि और मेले समिति के सदस्य होने के नाते, जनता की ओर से उन पर इस मामले को सुलझाने का दबाव डाला जा रहा है.

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मीका सिंह ने किया दलेर मेंहदी का सपोर्ट

इससे पहले अपने भाई का समर्थन करते हुए मीका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और कहा कि क्या आपने कभी उनके हाथ में शराब का गिलास देखा है, या उनके जन्मदिन की पार्टियों में बेहिसाब शराब परोसी जाती देखी है? नहीं, आपने नहीं देखी. जब आपने देखा ही नहीं, तो आपने कैसे कह दिया उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा. हम कलाकार बार-बार किसी के कहने पर हां कर देते हैं 'हां हम शो करेंगे'. चाहे हमें 104 डिग्री बुखार ही क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं बीमार हूं, और परसों मेरा शो है, और मैंने पहले ही वादा कर दिया है, तो चाहे बजट कम हो या ज्यादा, मैं शो करूंगा. इन्होंने (दलेर) भी ऐसा ही किया होगा.

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