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लता मंगेशकर की आवाज और डिंपल कपाड़िया के दर्द से एवरग्रीन बना 33 साल पुराना गाना, असम के बिहू से प्रेरित, धक-धक नहीं दिल करेगा हूम हूम

33 साल पहले आई फिल्म रुदाली का गीत दिल हूम हूम करे आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है. लता मंगेशकर की आवाज और गुलजार के बोल ने बनाया कालजयी.

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लता मंगेशकर की आवाज और डिंपल कपाड़िया के दर्द से एवरग्रीन बना 33 साल पुराना गाना, असम के बिहू से प्रेरित, धक-धक नहीं दिल करेगा हूम हूम
33 साल पुराना गाना जो असम के बिहू संगीत से प्रेरित होकर किया गया था तैयार
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई गाने ऐसे बने जो किसी क्षेत्रीय संगीत से जुड़े होते हैं. लोकगीत से जुड़ाव रखने वाले ये गीत लंबे समय से संगीत मे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गाने बने जिनके संगीत से लोकगीत की खुशबू साफ झलकती है. आज हम आपको एक ऐसे ही गीत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से 33 साल पहले आया था, जो असम के पारंपरिक संगीत बिहू से कनेक्शन रखता है. डिंपल कपाड़िया का ये 33 साल पुराने गाने को लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरमयी आवाज से सजाया था. 

डिंपल कपाड़िया का गाना

साल 1993 में डिंपल कपाड़िया की फिल्म रुदाली आई थी, आज हम जिस गाने के बात कर रहे हैं वो इसी फिल्म का है. गाने के बोल थे दिल हूम-हूम करे (Dil Hoom Hoom Kare) की जिसको लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से सजाया था. इस गीत के बोल गुलजार साहब ने लिखे थे, जिसके हर शब्द से दिल की तड़प बयां होती है. 

गाने के बोल और संगीत ने बनाया खास 

फिल्म रुदाली का गाना दिल हूम-हूम करे का संगीत लोक संगीत बिहू से प्रेरित है. इसका संगीत डॉ. भूपने हजारिका ने तैयार किया है. इस गीत में मेल व्याइस में डॉ. भूपने हजारिका की आवाज है. IMDB में लिखी रिपोर्टेस के अनुसार असम म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर और म्यूजीशियन डॉ. भूपने हजारिका ने इस फेमस असमिया गीत "बुकु हूम-हूम कोरे" को गाया था. हिंदी गाना इसी गाने से प्रेरित होकर बना था. हिंदी गाने में भी हजारिका साहब ने अपनी आवाज दी है. 

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फिल्म रुदाली की कहानी

फिल्म रुदाली का निर्देशन कल्पना लाजमी ने किया था. इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया, राज बब्बर, राखी और अमजद ने मुख्य भुमिकाएं निभाई थी. फिल्म का कहानी डिंपल कपाड़िया (शनिचारी) के ईर्द-गिर्द घूमती है. एक महिला के संघर्ष की है, जो राजस्थान के एक छोटे से गॉंव में रहती है. 

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