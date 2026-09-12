1992 का सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंडट्रैक, कुमार सानू, साधना, अलका की आवाज ने 7 के सात गानों की फिल्म सुपरहिट 

1992 का सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंडट्रैक इस फिल्म का था, जिसमें शाहरुख खान, ऋषि कपूर और दिव्या भारती की तिगड़ी देखने को मिली थी. इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में ऋषि कपूर और दिव्या भारती की रोमांटिक कैमेस्ट्री ने फैंस का दिल जीता था. जबकि सेकंड हाफ में शाहरुख खान और दिव्या भारती की झलक ने फैंस का दिल जीत लिया था. इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम फिल्म दीवाना की बात कर रहे हैं, जो 1992 में रिलीज हुई थी. यह SRK की पहली फिल्म है, जिसे आजतक किंग खान ने नहीं देखा क्योंकि वह अपनी पहली और आखिरी फिल्म नहीं देखनवा चाहते. इस फिल्म के गाने 90 के दशक में खूब पॉपुलर हुए थे.

1992 का सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म साउंडट्रैक बनी दीवाना

दीवाना फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम को नदीम श्रवण ने तैयार किया था. जबकि समीर ने इन गानों के बोल लिखे थे. कहा जाता है कि दीवाना की एल्बम की 70 से 80 लाख यूनिट्स बिकी थीं, जिसके चलते यह 1992 की सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक एल्बम बन गया. इतना ही नहीं ऐसी दीवानगी गाना दिव्या भारती के 5 सबसे यादगार गानों में गिना जाता है. जबकि ऋषि कपूर पर फिल्माए गए गानों को फैंस का प्यार 90 के दशक में खूब प्यार मिला.

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कुमार सानू, साधना, अलका ने 7 गानों को किया हिट

दीवाना फिल्म के गानों को कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम ने आवाज दी थी. इस फिल्म का पहला गाना सोचेंगे तुम्हें प्यार है, जिसे कुमार सानू ने गाया था. दूसरा गाना तेरी उम्मीद तेरा इंतजार 1 और तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार 2 को कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था. तीसरा गाना पायलिया है, जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने आपनी आवाज से सुपरहिट किया. चौथा गाना तेरी इसी अदा पे सनम को कुमार सानू और साधना सरगम ने आवाज दी थी. पांचवा गाना कोई ना कोई चाहिए को विनोद राठौड़ ने आवाज दी थी. छठा गाना ऐसी दीवानगी है, जिसे अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने जवाब दी. सातवा गाना तेरे दर्द से दिल था, जिसे कुमार सानू ने अपनी आवाज से सुपरहिट किया. 162 मिनट की दीवाना में 46:57 मिनट के गाने थे.

ऋषि कपूर चाहते थे इस गाने को उनपर फिल्माया जाए

90 के दशक में ऐसी दीवानगी गाने को फैंस का खूब प्यार मिला. लेकिन कम लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर को भी ऐसी दीवानी गाना बेहद पसंद था और वह चाहते थे कि यह उन पर फिल्माया जाए. लेकिन निर्देशक राज कंवर ने कहा कि यह गाना शाहरुख खान के कैरेक्टर पर होगा. जबकि खास बात यह है कि इस गाने की धुन 1976-77 में आई बयालू दारी के कल्ट कन्नड़ गीत पर आधारित थी.

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