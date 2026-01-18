विज्ञापन

ना रोमांस, ना न्यूडिटी, ना ही गाली, वो सीरीज जिसने जला दी लोगों के दिमाग की बत्ती, फार्मा सेक्टर का किया पर्दाफाश, IMDb 7.8 रेटिंग

इस सीरीज की कहानी ने पूरे देश में चल रहे इतने बड़े गोरखधंधे का पर्दाफाश किया था, जो देश के एक-एक नागरिक से जुड़ा  था.

नई दिल्ली:

मेडिकल सेक्टर में कई घोटाले सामने आ चुके हैं. इसमें फार्मास्यूटिकल और नकली दवाइयों   बनाने वाली कई कंपनियों का पर्दाफाश हो चुका है. इन घोटालों पर कई फिल्में और सीरीज भी बन चुकी हैं. इन फिल्मों में लचर अस्पताल प्रशासन से डॉक्टरों की रोगियों से लूट तक शामिल हैं. ऐसे ही एक सीरीज साल 2024 में रिलीज हुई थी. यह टीवी सीरीज फर्जी दवाओं के कारोबार पर बेस्ड है. इस सीरीज से रितेश देशमुख ने अपना ओेटीटी डेब्यू किया था. इस सीरीज में पावरफुल उद्योगपति, भ्रष्ट डॉक्टर, मेडिकल  हेड, राजनेता, जर्नलिस्ट और यहां तक कि मुखबिर भी शामिल थे. 8 एपिसोड वाली इस सीरीज का अभी एक ही सीजन रिलीज हुआ है और आईएमडीबी ने भी इसे टॉप रेटिंग की कैटेगरी में रखा है.


एक ऐसी कहानी, जो हिलाकर रख देगी

रितेश देशमुख, पवन मल्होत्रा, अक्षत चौहान, अंशुल  चौहान और दिक्षा जुनेजा स्टारर यह सीरीज 12 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी.  इस सीरीज की कहानी बाजार में फैल रही एक  दवा के ह्यूमन ट्रायल के नेगेटिव रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, पर बेस्ड है. सीरीज में रितेश डिप्टी मेडिसिन कंट्रोलर प्रकाश चौहान के रोल में हैं, जो इस दवाइयों के इस काले धंधे की कड़ी को खोलने में लगे रहते हैं. ऐसे में उनका सामना एक नामी-ग्रामी दवा कंपनी के शातिर सीईओ से होता है, जिसका रोल एक्टर पवन मल्होत्रा ने प्ले किया है. सीरीज सीन दर सीन नए-नए शॉकिंग खुलासे करती है और दर्शकों की धड़कने बढ़ने लगती है. अगले सीन में अब क्या होने वाला है, दर्शकों के लिए यह सीरीज इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती, क्योंकि दवाइयों का सेवन आम है और कब-किसे क्या बीमारी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है.

लोगों की जिंदगी का सवाल है

दरअसल, इसकी कहानी में जब फर्जी दवाइयों के इस स्कैम के बारे में तब पता चलता है, तो दर्शकों की सांसें अटक जाती है, क्योंकि इस सीरीज में एक जानी मानी दवा कंपनी का पर्दाफाश करने का काम किया गया है. पिल की कहानी बताती है कि रोमांस, गैंगवार और न्यूडिटी के बिना भी दर्शकों का मनोरंजन किया सकता है. राज कुमार गुप्ता ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है. इस सीरीज को आप जियो सिनेमा पर अभी जाकर देख सकते हैं. इस सीरीज का नाम नाम पिल है, जिसे आईएमडीबी ने 10 में से 7.8 रेटिंग दी है. फिल्म समीक्षकों ने इस सीरीज को खूब सराहा था और रितेश देशमुख का ओटीटी डेब्यू भी शानदार रहा था. फार्मा कंपनी के झोल कई फिल्मों और सीरीज में देखने को मिले हैं, लेकिन पिल आपको दवाइयों के काले कारोबार की गहराइयों तक ले जाने का काम करती है.


 

