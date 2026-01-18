विज्ञापन

वही हाइट, वही पर्सनालिटी, अमिताभ बच्चन के इस हमशक्ल ने उड़ाए होश, वायरल वीडियो देख खुद बिग बी भी हो जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया की दुनिया में नए-नए आए अमिताभ बच्चन के इस हमशक्ल ने लोगों को अपनी एक्टिंग और डांस से इंप्रेस कर दिया है.

अमिताभ बच्चन के हमशक्ल ने उड़ाए होश
नई दिल्ली:

यूं तो आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कई हमशक्ल देखें होंगे, जो आए दिन इंस्टाग्राम पर नजर आते रहते हैं और लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बिग बी के आए इस नए-नए डुप्लीकेट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर तुरंत खींच लिया है. अमिताभ बच्चन के इस हमशक्ल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक महज पांच पोस्ट ही शेयर किये हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हो गये हैं. अमिताभ जैसी पर्सनैलिटी वाले इस हमशक्ल को देखने के बाद आपको जरा भी शक नहीं होगा कि वह अमिताभ बच्चन नहीं हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बिग बी के इस डुप्लीकेट ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है और इस वीडियो पर लोग खूब प्यार भी लुटा रहे हैं.


अमिताभ बच्चन का सेम टू सेम डुप्लीकेट ( Amitabh Bachchan Doppelganger)

अमिताभ बच्चन के यह सीनियर हमशक्ल इंस्टाग्राम पर जूनियर अमिताभ जाकिर भाई के नाम से एक्टिव हैं. अपने इस वायरल वीडियो में वह बिग बी की सुपरहिट फिल्म लावारिस के टाइटल सॉन्ग पर लोगों के बीच इमोशनल एक्ट करते दिख रहे हैं. उन्होंने अमिताभ की तरह लाइट ब्राउन रंग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और शानदार एक्टिंग कर रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तीन दिन पहले शेयर किया गया है और अब तक इसे कई लोग लाइक कर चुके हैं. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स बिग बी के हमशक्ल की एक्टिंग और डांस की तारीफ में भर चुका है. कई तो बिग बी के इस डुप्लीकेट को देखने के बाद शॉक्ड हैं, और तो  और कईयों ने रेड हार्ट इमोजी की बौछार कर दी है.
 


 

बिग बी का नया हमशक्ल देख लोग शॉक्ड (Amitabh Bachchan Duplicate Viral)

बिग बी के इस नए डुप्लीकेट पर यूजर्स के कमेंट्स की बात करें तो इसमें एक ने लिखा है, 'सुपर परफॉर्मेंस'. दूसरा यूजर लिखता है, 'एकदम ओरिजिनल'. तीसरे ने लिखा है, 'ऐसे लोगों को ही इंस्टाग्राम के बारे में बताना चाहिए जिससे कि लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है'. चौथे ने लिखा है, 'टैलेंट तो है इनमें'. पांचवें ने लिखा है, 'मुझे लगा यह असली अमिताभ बच्चन हैं'. ऐसा एक नहीं बल्कि कई यूजर ने इस हमशक्ल को ओरिजिनल अमिताभ बच्चन माना है. बिग बी के इस डुप्लीकेट ने हाल ही में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और अभी पांच ही पोस्ट शेयर किए हैं. अब लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने की मांग कर रहे हैं.

