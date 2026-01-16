विज्ञापन

सिर्फ फिल्में ही नही, OTT पर भी साउथ का दबदबा, हिंदी से ज्यादा देखी जा रहीं ये 5 धमाकेदार वेब सीरीज

अगर आपको भी साउथ इंडियन वेब सीरीज पसंद हैं, तो हम आपको बताते हैं उन 5 वेब सीरीज के बारे में जो आपको जरूर देखनी चाहिए. क्योंकि ये ओटीटी पर हिट हैं.

साउथ की फिल्में ही नहीं OTT पर सुपरहिट हैं साउथ की वेब सीरीज भी

एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा की ऑडियंस साउथ इंडियन फिल्मों का मजाक बनाते थे, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे. लेकिन आज वहीं ऑडियंस साउथ की फिल्मों और वेब सीरीज को बड़े चाव से देखती है. अब थिएटर्स में ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी व्यूअरशिप के मामले में साउथ इंडियन वेब सीरीज और मूवीज हिंदी वेब सीरीज और मूवीज को टक्कर देती हैं. अब आलम ये है कि साउथ की वेब सीरीज को अब हिंदी ऑडियंस के लिए खासतौर पर हिंदी में भी डब किया जाता है, जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं. तो अगर आपको भी साउथ इंडियन वेब सीरीज पसंद हैं, तो हम आपको बताते हैं उन 5 वेब सीरीज के बारे में जो आपको जरूर देखनी चाहिए. क्योंकि ये ओटीटी पर हिट हैं.

ये हैं वो टॉप 5 वेब सीरीज

नवंबर स्टोरी (November Story)

2021 में रिलीज हुई तमन्ना भाटिया स्टारर ये वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है. जिसमें एक बेटी की कहानी है जिसका बाप अल्जाइमर से पीड़ित है और वो एक क्राइम सीन पर फंस जाता है. फिर बेटी उसकी बेगुनाही साबित करती है, इस सीरीज को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

फिंगर टिप (Finger Tip)

एक क्राइम-मिस्ट्री थ्रिलर वाली इस वेब सीरीज की कहानी रियल लाइफ और सोशल मीडिया के इर्द-घूमती है. इसकी स्टोरी में दिखाया गया है कि अगर हम अगर सोशल मीडिया पर छोटी सी भी गलती करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है. इस वेब सीरीज को आप जी5 (Zee5) पर देख सकते हैं.

केरला क्राइम फाइल्स (Kerala Crime Files)

साल 2023 में रिलीज हुई ये मलयालम वेब सीरीज भी क्राइम-थ्रिलर है. इसकी कहानी केरल पुलिस के 6 लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं. इस वेब सीरीज को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

इंस्पेक्टर ऋषि (Inspector Rishi)

साल 2024 में रिलीज हुई नवीन चंद्र और सुनैना येल्ला स्टारर ये एक तमिल हॉरर क्राइम सीरीज है. जो एक ऐसे पुलिस वाले के बारे में है जो अजीबोगरीब मर्डर्स की जांच कर रहा है. जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें एक वनारत्ची नाम की खतरनाक आत्मा ने मारा है. ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम है.

पोचर (Poacher)

साल 2024 में रिलीज हुई मलयालम क्राइम थ्रिलर ‘पोचर' केरल में हाथी दांत की तस्करी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. ‘पोचर' में निमिषा सजयन, रोशन मैथ्यू और दिब्येंदु भट्टाचार्य लीड रोल में हैं, ये शो प्राइम वीडियो पर आप हिंदी में देख सकते हैं. 

