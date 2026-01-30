विज्ञापन

इस सीरीज को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही लोग जरूर देखें. सीरीज की कहानी के पास दोनों ही वर्गों के लोगों के सवालों के जवाब हैं.  

नयनतारा की वो सीरीज, जिसमें दिखाई गई है 18 शक्ति पीठों की कहानी, कहां गिरे थे भगवान शिव की पत्नी सती के अंग, IMDb पर 8.5 रेटिंग
नास्तिक-आस्तिक दोनों के सवालों के जवाब देगी 10 एपिसोड वाली ये सीरीज  
नई दिल्ली:

हिंदू ग्रंथों की मानें तो भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष की बेटी सती देवी के जहां-जहां अंग गिरे, वहां-वहां शक्तिपीठ ने अवतार ले लिया. भारत में 16 महाशक्ति पीठ हैं और एक-एक पाकिस्तान और श्रीलंका में है. यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन जब इस कहानी को पर्दे पर उतारा गया था, तो इस सीरीज ने तहलका मचा दिया था. कहानी एक ऐसे ही परिवार की है, जिनके बीच एक नास्तिक भी है, जो लेखक भी है. यानि वह पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल है और किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता है. उसकी लॉजिक की दुनिया है. इस परिवार में खूब कलह है और फिर शुरू होता है आध्यात्मिक यात्रा का ऐसा सफर जो, उनकी जिंदगी को चमत्कारिक रास्ते दिखाता है.

हिलाकर रख देगी 10 एपिसोड वाली ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज  
साल 2023 में रिलीज हुई इस सीरीज का नाम है सर्वम शक्ति मयम, जिसके कुल 10 एपिसोड हैं. इंसान को आध्यात्मिकता के साथ-साथ लॉजिक से कैसे जोड़ा जाता है इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में बखूबी दिखाया गया है. सीरीज के किरदार माधव (संजय सूरी) जो कि एक नास्तिक राइटर है. सीरीज की कहानी इसके ही इर्द-गिर्द घूमती है. माधव की पत्नी प्रिया है. इस रोल को साउथ अभिनेत्री प्रियामणि ने प्ले किया है. माधव का बिजनेस ठप होने की वजह से घर के हालत बिगड़ जाते हैं. माधव अपने ससुरालवालों से मदद लेता है, लेकिन उसकी पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है. इसके बाद माधव दोस्त के पास मदद मांगने जाता है और फिर उसका दोस्त उसे एक ऐसी सलाह देता है तो, जो उसके उसूलों के खिलाफ थी. नास्तिक माधव को उसके दोस्त से सलाह मिलती है कि वह 18 महाशक्ति पीठों के दर्शन करेगा तो उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी.

क्या नास्तिक राइटर पकड़ेगा अध्यात्म का रास्ता ?
क्या माधव अपने दोस्त की इस सलाह को मानता है? खुद को नास्तिकता में पिरो चुका माधव अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान का सहारा लेता है? क्या माधव अपनी फैमिली को लेकर इन महाशक्ति पीठों का दर्शन करने जाता है? यह आपको सीरीज में ही पता चलेगा. आध्यात्मिकता की इस राह को अपनाना माधव के लिए और भी कठिन तब होता है, जब उसकी मुलाकात एक अमेरिकी राइटर से होती है, जो कि खुद भी एक  नास्तिक है और इन महाशक्ति पीठों के खिलाफ एक किताब लिखने पर रिसर्च कर रहा है. इस सीरीज को देखने के बाद आपको भी इन महाशक्ति पीठों के दर्शन होंगे. साल 2023 में आई इस सीरीज को आईएमडीबी ने भी 10 में से 8.5 रेटिंग दी है. आईएमडीबी की रेटिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज कितनी दमदार होगी.



 

