सच्ची घटना, रहस्यमयी मौत, 8.8 IMDb रेटिंग, इस डरावने हॉरर सीरीज ने मचाया खौफ, क्या आपने देखी?

अमेजन प्राइम वीडियो के एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री इन दिनों दर्शकों की धड़कनें तेज कर रही है. ये सीरीज भारत के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की असल जिंदगी और उनकी रहस्यमयी मौत पर बनी है. अच्छी घटना पर बनी ये कहानी सिर्फ डराने का काम नहीं करती बल्कि आपको हर मोड़ पर सोचने पर मजबूर भी करती है. रिलीज के साथ ही 'भय' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है और हॉरर फैंस इसे बिंज वॉच कर रहे हैं. हाल ही में रिलीज हुई ‘भय' लोगों को डराने में कामयाब हो रही है. वहीं क्रिटिक्स से भी इसे अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं.
मुर्दाघर से शुरू होती कहानी, जो रोंगटे खड़े कर दे
सीरीज की शुरुआत एक सिहरन भरे मुर्दाघर के सीन से होती है, जहां गौरव तिवारी का पोस्टमार्टम चल रहा होता है. पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या मान लेती है, लेकिन गले पर मिले अजीब निशान कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं. तभी एंट्री होती है एक राइटर की, जो गौरव की जिंदगी पर किताब लिखने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है. यहां दर्शक देखते हैं कि कैसे एक पायलट बनने का सपना देखने वाला युवा पैरानॉर्मल दुनिया की गहराइयों में उतर जाता है.
रहस्यमयी मौत और अनसुलझे सवाल
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है गौरव पायलट बनना चाहते थे, लेकिन एक दिन विमान उड़ाते वक्त उनके साथ कुछ ऐसा होता कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने का फैसला कर लेते हैं. इस दौरान वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन करते हैं जहां उनके साथ तीन और लोग काम करते हैं. शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन 5 साल बाद उनके साथ अजीबो-गरीब घटनाएं होने लगती हैं और आखिर में रहस्यमयी तरीके से गौरव की मौत हो जाती है. ‘भय' आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है. सीरीज में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
शानदार एक्टिंग और दमदार निर्देशन
सीरीज में करण टैकर ने गौरव तिवारी के किरदार में जान डाल दी है और उनका गंभीर अंदाज कहानी को मजबूत बनाता है. उनके साथ कल्कि कोचलिन, सलोनी बत्रा, दानिश सूद, शुभम चौधरी और निमिशा नायर अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. डायरेक्शन की कमान रॉबी ग्रेवाल ने संभाली है, जिन्होंने डर और सस्पेंस को अलग ही अंदाज में पेश किया है. 12 दिसंबर को रिलीज हुई ये सीरीज हॉरर पसंद करने वालों के लिए ओटीटी पर किसी ट्रीट से कम नहीं है.
