विज्ञापन

दादाजी की घड़ी पहनकर नेशनल फिल्म अवॉर्ड लेगा 12वीं फेल का ये एक्टर, 20 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे 63 करोड़

National Film Awards 2025: 12वीं फेल फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपये के बजट में 63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब इसके एक्टर को लेकर ये खबर आई है.

Read Time: 3 mins
Share
दादाजी की घड़ी पहनकर नेशनल फिल्म अवॉर्ड लेगा 12वीं फेल का ये एक्टर, 20 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे 63 करोड़
National Film Awards 2025: 12वीं फेल एक्टर नेशनल फिल्म अवॉर्ड फंक्शन में पहनेगा दादाजी की घड़ी
नई दिल्ली:

विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) अपने करियर के सबसे खास पड़ाव पर हैं. बता दें कि उन्हें फिल्म 12वीं फेल (12th Fail) में शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्रतिष्ठित नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Awards) फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया जा रहा है. यह अवॉर्ड न सिर्फ उनकी कला के लिए सम्मान है, बल्कि उनके टेलीविजन से लेकर इंडियन सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के सफर पर भी रोशनी डालता है. 12वीं फेल फिल्म ने देशभर के दर्शकों के दिलों को अपनी कहानी और परफॉर्मेंस से छू लिया. इस फिल्म ने विक्रांत की किरदार को गहराई से निभाने की क्षमता को खूबसूरती से दिखाया. मनोज कुमार शर्मा के किरदार को न सिर्फ आज के समय के सबसे दमदार परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है बल्कि इसने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली है. ये समारोह 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा.

नेशनल अवॉर्ड फंक्शन में दादा की घड़ी

सूत्रों के अनुसार इस खास पल को और खास बनाने के लिए 12वीं फेल के एक्टर विक्रांत मैसी (Vikrant Massey National Film Award) नेशनल फिल्म अवॉर्ड फंक्शन की तैयारी में एक पर्सनल टच जोड़ने वाले हैं. दरअसल, वह अपने दादा की घड़ी पहनेंगे, जो उनके लिए एक कीमती पारिवारिक चीज है. यह घड़ी उनकी सादगी को दर्शाती है. यह सोच-समझकर किया गया चुनाव उनके जमीन से जुड़े और सरल स्वभाव को दिखाता है, जिसे फैंस हमेशा से पसंद करते आए हैं.

12वीं फेल का बजट और कलेक्शन

विक्रांत मैसी की 12वीं फेल (12th Fail) 27 अक्तूबर, 2023 को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया है. फिल्म में विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, अनंत जोशी और प्रियांशु चटर्जी नजर आए. 12वीं फेल का बजट (12th Fail Budget) आईएमडीबी के मुताबिक 20 करोड़ रुपये है. 12वीं फेल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (12th Fail Box Office Collection) 63 करोड़ रुपये रहा. इस तरह फिल्म ने कामयाबी हासिल की.

अगली फिल्म में बनेंगे श्री श्री रवि शंकर

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, 12वीं फेल फेम विक्रांत मैसी (Vikrant Massey as Sri Sri Ravi Shankar) कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं. 12वीं फेल से खूब तारीफ मिलने के बाद, अब वह व्हाइट के लिए तैयार हैं. बता दें कि यह एक सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला ड्रामा फिल्म है, जिसमें वह स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रवि शंकर की भूमिका निभाएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vikrant Massey, National Film Awards 2025, 12th Fail
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com