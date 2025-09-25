विज्ञापन

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने विक्रांत मैसी के लिए कही ये बात

23 सितंबर को बॉलीवुड के तीन कलाकार शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी के लिए बेहद खास रहा. इन तीनों कलाकारों को अपनी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला.

नई दिल्ली:

23 सितंबर को बॉलीवुड के तीन कलाकार शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी के लिए बेहद खास रहा. इन तीनों कलाकारों को अपनी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला. शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला तो वहीं रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. इनके अलावा फिल्म 12वीं के लिए विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. अवॉर्ड मिलने के बाद विक्रांत मैसी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और अपनी खुशी जाहिर की. 

नेशनल अवॉर्ड के बाद विक्रांत और शाहरुख खान में क्या हुई बात

विक्रांत मैसी से पूछा गया कि जब शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिला तो उन्होंने आपसे क्या कहा ? इस पर एक्टर बोले- 'जब हम तीनों (शाहरुख, रानी और विक्रांत) को नेशनल अवॉर्ड मिला तो शाहरुख सर ने मुझसे कहा कि मैं से अवॉर्ड पहनना चाहता हूं. तो उन्होंने वहीं पहन लिया. इसके बाद रानी मैम ने भी उस अवॉर्ड को पहना.' इसके बाद विक्रांत मैसी ने आगे कहा, 'हम सब लोग खुश हैं एक दूसरे के लिए. रानी मैम और शाहरुख खान सर मेरे लिए बहुत खुश थे और उनके लिए भी दुआ करता हूं. उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम पर गर्व है. इस पल ना तो वह शाहरुख खान थे और ना ही रानी थी. वो दिल्ली के एक लड़के थे जो 33 साल से काम कर रहे थे और उनके अंदर लो खुशी दिख रही थी.'

करण जौहर की फिल्म लगी हाथ

विक्रांत मैसी अपने वर्कफ्रंट पर बात करते हुए कहा, 'मनोरंजन के साथ हम इन्फॉर्म और इंस्पायर भी कर जाएं तो यह अच्छा रहेगा. व्हाइट फिल्म की शूटिंग चल रही है जो श्री श्री रवि शंकर की जीवनी पर आधारित है. हमारी यही कोशिश है कि यह दुनिया तक पहुंचे. ये फिल्म अगले साल के मध्य तक दर्शकों के सामने होगी.' विक्रांत मैसी ने एनडीटीवी से यह भी कंफर्म किया कि वह करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, हां में दोस्ताना 2 कर रहा हूं. लंबे समय बाद मैं डांस करने वाला हूं. इस तरह के जॉनर में मैंने अब तक हां नहीं किया है. करण जौहर के साथ काम करने का सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है.'
 

