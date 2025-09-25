अदाणी ग्रीन टॉक्स के संबोधन में गौतम अदाणी ने किया विक्रांत मैसी और उनकी फिल्म 12वीं फेल का जिक्र

अदाणी Green Talks के चौथे एडिशन की शुरुआत बेहद शानदार तरीके से हुई. इस कार्यक्रम के दौरान अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि हर छोटा अंकुर अपने भीतर बदलाव की एक नई आवाज छिपाए होता है और वही छोटे बीज आगे चलकर महान इतिहास गढ़ते हैं. इस मौके पर गौतम अदाणी ने वहां मौजूद विक्रांत मैसी की मेहनत और उनके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने को लेकर भी अपने विचार रखे. उन्होंने विक्रांत मैसी के प्रयासों की खूब तारीफ की.

अदाणी Green Talks के चौथे एडिशन में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी से भी मुखातिब हुए. गौतम अदाणी ने कहा, 'विक्रांत मैसी की 12वीं फेल एक फिल्म से आगे की बात है. इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने दो दिन पहले ही 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है. विक्रांत उम्मीद के उस बीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो करोड़ों भारतीय युवाओं के सीने में रोपित है. जिस तरह एक अंकुर धरती का सीना चीरकर बाहर निकलता है उसी तरह उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और लगातार मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है.'

Green Talks 2025 सिर्फ बिजनेस की दुनिया की बातें नहीं है, बल्कि यह उन सपनों और विचारों की कहानी है जो समाज को बदलने की ताकत रखते हैं. गौतम अदाणी का मानना है कि ऐसे ही विजन और साहस से इतिहास की नई इबारत लिखी जाती है.