कार्तिक आर्यन करण जौहर की दोस्ताना 2 से आउट! 12वीं फेल इस एक्टर को मिला रोल, कहा- अब पहनूंगा डिजाइनर कपड़े

Kartik Aaryan Replaced Dostana 2: 12वीं फेल के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले विक्रांत मैसी को अपना पहला धर्मा प्रोजेक्ट भी मिल गया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में विक्रांत ने इस खबर की पुष्टि की. विक्रांत ने खुलासा किया कि वह दोस्ताना 2 में नजर आने वाले हैं. टाइम्स नाउ से बात करते हुए विक्रांत मैसी ने कहा, "आप मुझे जल्द ही ऐसा करते हुए देखेंगे. मुझे लगता है कि यह खबर पहले ही आ चुकी है. मुझे नहीं पता कि मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूं. मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूं, मैं अपनी पहली धर्मा फिल्म कर रहा हूं."

धर्मा अवतार में नजर आएंगे विक्रांत

अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रांत इस फिल्म में प्योर धर्मा अवतार में नजर आएंगे. उन्होंने कहा, "उसमें आप मुझे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने हुए देखेंगे. करण (जौहर) सर यह सुनिश्चित करेंगे कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और फैंसी सनग्लासेस लगाऊं. यूरोप में कहीं शूटिंग कर रहा हूं."

हालांकि, विक्रांत ने फिल्म में लीड एक्ट्रेस का नाम बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वो मैं नहीं बोलूंगा. वो करण सर ही बोलेंगे तो बेहतर है. उसकी भी तो बड़ी अनाउंसमेंट है." उन्होंने लक्ष्य की कास्टिंग की पुष्टि करते हुए कहा, "लक्ष्य फिल्म का हिस्सा हैं. लेकिन लड़की को एक सरप्राइज होने दीजिए."

कार्तिक और करण में अनबन

इस फिल्म में पहले कार्तिक आर्यन लीड रोल करने वाले थे, लेकिन अब उनकी जगह विक्रांत मैसी ने ले ली है. कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच अनबन की खबरें आईं. हालांकि एक्टर ने कभी इस बारे में बात नहीं की. यहां तक कि जब पत्रकारों ने कार्तिक से इस अनबन के बारे में पूछा, तो उन्होंने सवालों से बचने की कोशिश की.