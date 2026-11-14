छठ और ग्लोबल साउथ में क्या संबंध है, कैसे बिहार से लैटिन अमेरिका तक में होती है सूर्य उपासना

बिहार में छठ पूजा को 'महापर्व' कहा जाता है, लेकिन दुनिया भर में फैले बिहारी प्रवासी समुदायों के माध्यम से अब यह विश्व के कई हिस्सों में लोकप्रिय हो रहा है.बिहार की छठ पूजा और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की 'सूर्य पूजा' के बीच एक अद्भुत सांस्कृतिक समानता देखने को मिलती है. जिस तरह भारत में करोड़ों लोग ऊर्जा, जीवन और पालन-पोषण के लिए सूर्य देव की पूजा करते हैं, उसी तरह कई लैटिन अमेरिकी देशों में भी सूर्य उपासना की प्राचीन और आधुनिक परंपराएं हैं.यह मुख्य रूप से पेरू में प्रचलित है, लेकिन इक्वाडोर, बोलीविया और उत्तरी अर्जेंटीना के मूल निवासियों द्वारा भी इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. ऐतिहासिक रूप से, यह इंका साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव था. इंका लोग खुद को 'इंती' (सूर्य देव) का प्रत्यक्ष वंशज मानते थे. वे कृषि की उर्वरता, गर्मी और जीवन के लिए उन्हीं पर निर्भर थे.

कैसा है छठ का ग्लोबल साउथ से नाता

यह लेख दो भागों में है. पहला भाग 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों के समूह) के विचार से संबंधित है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत' की कल्पना की है. दूसरा भाग इस पर्व के पौराणिक इतिहास से जुड़ा है, जिसका प्रामाणिक उल्लेख पुराणों और वेदों में मिलता है. इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार और 'मिंट' के पूर्व संपादक आशीष सिन्हा ने बहुत ही गहरा और ज्ञानवर्धक शोध किया है.

छठ पूजा 'ग्लोबल साउथ' का एक आदर्श उदाहरण कैसे है? एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के मूल निवासियों और कृषि प्रधान सभ्यताओं ने स्वतंत्र रूप से प्रकृति, जल और सूर्य के प्रति प्रत्यक्ष कृतज्ञता के आधार पर अपनी जीवनशैली बनाई. इससे एक ऐसी साझा सोच विकसित हुई, जो पूरे ग्लोबल साउथ में गूंजती है. यह जलवायु न्याय और टिकाऊ जीवनशैली (सस्टेनेबल लिविंग) पर ग्लोबल साउथ के आधुनिक नेतृत्व से सीधे मेल खाती है. दक्षिण एशियाई और एंडियन (दक्षिण अमेरिकी) दोनों संस्कृतियां नदियों और सूर्य को एक-दूसरे से जुड़े जीवनदाता के रूप में देखती हैं. इससे पर्यावरण संरक्षण केवल एक नीतिगत लक्ष्य न रहकर एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली सूर्य पूजा और पेरू, बोलीविया व इक्वाडोर की 'इंती' पूजा के बीच समानताओं को उजागर करने से तुरंत सांस्कृतिक संबंध जुड़ते हैं. यह दर्शाता है कि आधुनिक वैश्वीकरण से बहुत पहले ही दक्षिणी गोलार्ध की प्राचीन सभ्यताओं के पास एक जैसी बुद्धिमत्ता थी. कई पश्चिमी परंपराओं के विपरीत, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से प्रकृति को जीतने की वस्तु माना, छठ पूजा और इंती रायमी (एंडीज/लैटिन अमेरिका) जैसी ग्लोबल साउथ की परंपराएं मनुष्य को पारिस्थितिकी चक्र (इकोलॉजिकल साइकिल) का एक अभिन्न अंग मानती हैं.

ग्लोबल साउथ का सहयोग बाहरी मान्यता की आवश्यकता के बिना आत्मनिर्भरता, जमीनी स्तर पर लचीलेपन और सीधी एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है. छठ से कई हफ्ते पहले, पूरे मोहल्ले, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवक मिलकर नदी के किनारों की सफाई करते हैं, तालाबों से गाद निकालते हैं और प्लास्टिक का कचरा साफ करते हैं, यह प्रभावी रूप से समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले एक वार्षिक जल-संरक्षण अभियान की तरह काम करता है. कई पारंपरिक हिंदू अनुष्ठानों के विपरीत, जो शुद्धता के कड़े नियमों, मंदिर में प्रवेश की पाबंदियों या पुजारियों की मध्यस्थता पर निर्भर करते हैं, छठ पूजा मूल रूप से समानतावादी और विकेंद्रीकृत है. यह रीति-रिवाज और व्यवहार दोनों में जाति और वर्ग की सीमाओं को सक्रिय रूप से मिटाती है.

कैसे हुई छठ पूजा की शुरुआत

'विकसित भारत' के नजरिए से छठ पूजा को देखना प्राचीन सभ्यता के ज्ञान को आधुनिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ता है. विकास को केवल जीडीपी या बुनियादी ढांचे के रूप में देखने के बजाय, विकसित भारत का दृष्टिकोण समग्र प्रगति पर जोर देता है, इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सद्भाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और पर्यावरणीय स्थिरता ('विकास भी, विरासत भी') शामिल हैं. विकसित भारत अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भविष्य की ओर बढ़ने पर जोर देता है.

साधारण शब्दों में यह पूछा जाता है कि बिहार से छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन पुराणों और वेदों में मिलता है. आशीष सिन्हा बताते हैं,''वैदिक काल में,'कीकट प्रदेश' (मध्य भारत के अधिकांश हिस्से में फैला एक विशाल क्षेत्र) में 'गयासुर' नाम का एक राक्षस रहता था. वह भगवान विष्णु का परम भक्त था. गयासुर का आकार भी बहुत विशाल था. कहा जाता है कि जब वह जमीन पर लेटता था, तो उसका सिर उत्तर भारत में और पैर आंध्र क्षेत्र में पड़ते थे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका हृदय 'गया' में स्थित था. देवता गयासुर से बहुत डरते थे क्योंकि वह अक्सर उन्हें परेशान करता था. वे उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थे, इसलिए वे भगवान ब्रह्मा के पास गए. लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वे असहाय हैं, क्योंकि गयासुर भगवान विष्णु के सबसे महान भक्तों में से एक था और उसका कुछ नहीं किया जा सकता था. इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन वे भी अपने सबसे परम भक्त के प्राण लेने के लिए तैयार नहीं थे. देवताओं ने विष्णु जी को सुझाव दिया कि वे कम से कम गयासुर के हृदय (जो गया क्षेत्र में था) पर उनके नाम से एक 'यज्ञ' करने की अनुमति दे दें. भगवान विष्णु अनिच्छा से सहमत हुए और गयासुर के पास गए. गयासुर यह समझ गया कि यज्ञ होने से वह भी विष्णु जी के नाम पर, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी. लेकिन चूंकि वह विष्णु का अनन्य भक्त था, इसलिए वह इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका.''

इसके बदले में, भगवान विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि उसका नाम कभी भुलाया नहीं जाएगा. विष्णु जी ने वरदान दिया कि जिस स्थान पर गयासुर के हृदय पर यज्ञ किया जाएगा यानी 'गया', वह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बन जाएगा, जहां लोगों को अपने पूर्वजों का 'पिंडदान' अनिवार्य रूप से करना होगा.

गया में यज्ञ के लिए ईरान से क्यों लाए गए ब्राह्मण

अब देवताओं ने ऐसे पुजारियों की खोज शुरू की जो भगवान विष्णु के महान उपासक हों और यज्ञ कर सकें, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला. वे नारद जी के पास गए, जिन्होंने बताया कि ऐसे पुजारी केवल प्राचीन ईरान के 'शाकद्वीप' (Shakya Dweepa) से ही लाए जा सकते हैं. ये पुजारी सूर्य देव के महान उपासक थे और उन्हें 'मग ब्राह्मण' (संदर्भ: 'विष्णु पुराण' 2, 4, 6, 69, 71) के नाम से जाना जाता था. प्राचीन ईरानी भाषा में 'मग' का अर्थ आग का गोला या सूर्य होता है. सूर्य देव को विष्णु का ही अवतार माना जाता है ('मगध' नाम की उत्पत्ति भी 'मग' से ही मानी जाती है). इसलिए, गयासुर के हृदय पर यज्ञ करने के लिए ऐसे सात सूर्य-उपासक पुजारियों को गया क्षेत्र में लाया गया. ये पुजारी, जिनके वंशज आज भी मगध में रहते हैं,'शाकद्वीपीय ब्राह्मण' के नाम से भी जाने जाते हैं (संदर्भ: 'महाभारत', 'भीष्म पर्व' 12, 33 / 'भविष्य पुराण', 'ब्रह्म पर्व' 139, 142).

बाद में ये सातों ब्राह्मण गया और उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए. गया जिले के गोविंदपुर में 1937-38 ईस्वी में मिले शिलालेखों में इसका उल्लेख है. मग ब्राह्मणों के नक्शेकदम पर चलते हुए, मगध के निवासियों ने भी विधिवत रूप से सूर्य देव की पूजा शुरू कर दी. सूर्य एक 'प्रत्यक्ष देवता' हैं और 'सूर्य षष्ठी' (छठ) का बहुत अधिक वैज्ञानिक महत्व भी है. समय के साथ यह 'छठ महापर्व' के रूप में प्रसिद्ध हो गया. इसकी पूजा विधि काफी सरल थी और आम लोग इसे आसानी से कर सकते थे. हालांकि इसमें अत्यधिक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन इसके लिए किसी पुरोहित या पुजारी की आवश्यकता नहीं थी. समय बीतने के साथ सूर्य उपासना (छठ महापर्व) का महत्व बढ़ता गया और यह त्योहार लोकप्रिय हो गया. इसलिए, छठ की उत्पत्ति मगध क्षेत्र में मानी जाती है, जहां से यह अन्य स्थानों पर फैला.

बिहार के सूर्य मंदिर

शाकद्वीपीय ब्राह्मणों ने मगध में देव, उलार, औंगारी, गया और पंडारक सहित सात स्थानों पर सूर्य मंदिरों की स्थापना की (इनमें 'देव' का छठ सबसे शुभ माना जाता है). हिंदुओं के एकमात्र 'पितृ तीर्थ' गया धाम के पंडा खुद को 'अग्निहोत्री ब्राह्मण' भी कहते हैं. अग्निहोत्री का सीधा संबंध सूर्य से है. छठ के दौरान सूर्य के साथ-साथ 'उषा' और 'प्रत्यूषा' की भी पूजा की जाती है. उषा का अर्थ भोर या दिन की पहली किरण है और प्रत्यूषा का अर्थ गोधूलि बेला या दिन की अंतिम किरण है. उषा और प्रत्यूषा दोनों को, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 'छठी मैया' कहा जाता है, सूर्य की पत्नियां माना जाता है. यही कारण है कि छठ के दौरान श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य के साथ-साथ उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं.ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और राजा प्रियव्रत ने भी मगध क्षेत्र में छठ पूजा की थी.

और अधिक गहन शोध से पौराणिक कथाओं और वेदों के श्लोकों से नई जानकारियां सामने आ सकती हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ और छठ पूजा के बीच सीधा संबंध है. भारत को कूटनीतिक प्रयास करके 'योग' की तरह ही छठ पूजा को भी संयुक्त राष्ट्र में स्थान दिलाना चाहिए. जिस तरह 2016 में योग को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था (कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा जैसी अन्य भारतीय परंपराओं के साथ), उसी तरह छठ पूजा में भी यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने के सभी गुण मौजूद हैं. योग के विपरीत, जिसे भारत ने अकेले नामांकित किया था छठ पूजा पहले से ही कई महाद्वीपों में मनाया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय त्योहार है, जो इसे कई देशों के संयुक्त नामांकन (जॉइंट मल्टीनेशनल नॉमिनेशन) के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है. इसका विस्तार दुनिया के हर कोने में होना चाहिए, केवल प्रवासी भारतीयों के माध्यम से नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न मूल निवासी समुदायों के माध्यम से भी. भारत के प्रधानमंत्री के पास वह क्षमता भी है सोच भी.

(डिस्क्लेमर: लेखक नई दिल्ली स्थिति इंदिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं. लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)