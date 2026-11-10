बिहार में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड की एंट्री, पटना नगर निगम ने ऐसे जुटाए 200 करोड़ रुपये

बिहार में अब शहरों के विकास के लिए सरकार के बजट के अलावा शेयर बाजार से भी पैसा जुटाया जा सकेगा. पटना नगर निगम ने 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध कराए हैं. बिहार में पहली बार किसी नगर निगम ने इस तरीके से पैसा जुटाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना में बेल सेरेमनी के साथ इसकी शुरुआत की. सरकार इसे बिहार के विकास के लिए पैसा जुटाने का नया रास्ता बता रही है.

म्युनिसिपल बॉन्ड को आसान भाषा में समझें तो यह नगर निगम की ओर से लिया गया कर्ज है. जैसे कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पर बैंक से कर्ज लेता है, उसी तरह नगर निगम भी शहर के विकास के लिए निवेशकों से पैसा उधार लेता है. इसके बदले निवेशकों को तय दर से ब्याज दिया जाता है और तय समय पर उनका मूल पैसा लौटाया जाता है. बैंक, बीमा कंपनियां और दूसरे निवेशक ऐसे बॉन्ड खरीद सकते हैं. यानी नगर निगम को विकास के लिए तुरंत बड़ी रकम मिल जाती है और उसे हर काम के लिए सरकार के बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता.

इस बॉन्ड से मिले 200 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में करने का निर्देश दिया गया है, जिनसे नगर निगम को नियमित कमाई हो. उदाहरण के तौर पर पार्किंग, व्यावसायिक भवन और दूसरी ऐसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं, जिनसे किराया या शुल्क के रूप में पैसा मिले. इसी आमदनी से कर्ज और ब्याज चुकाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, यह पैसा मुफ्त में नहीं मिला है. नगर निगम को इसे तय समय पर ब्याज के साथ लौटाना होगा.

इस पहल का राजनीतिक महत्व भी है. नीतीश कुमार के बाद सत्ता संभालने वाली सम्राट चौधरी सरकार विकास और निवेश को अपनी प्राथमिकता के रूप में पेश कर रही है. बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने की पहल से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि बिहार अब विकास के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर नहीं रहेगा. नगर निगमों और दूसरे विभागों को भी अपनी कमाई बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने होंगे.

सरकार अब बड़ी परियोजनाओं में निजी कंपनियों का पैसा लगाने की तैयारी भी कर रही है. पटना के 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के बाद अब 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव को सरकारी और निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर बनाने की योजना है. इस पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. इससे सरकार पर पूरा खर्च उठाने का बोझ कम हो सकता है.

बिजली के क्षेत्र में भी बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के जरिए निवेश बढ़ाने की तैयारी है. इससे कम कीमत पर उपलब्ध बिजली को बाद में जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा. सरकार संपन्न परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने की अपील भी कर रही है. तीन किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर करीब 98 हजार रुपये की सहायता देने की बात कही गई है.

नदियों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालकर उसका इस्तेमाल सड़क और दूसरी निर्माण परियोजनाओं में करने की योजना भी है. इससे निर्माण के लिए जरूरी सामग्री मिलेगी और नदियों की जलधारण क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को निजी भागीदारी से चलाने की तैयारी है, ताकि वहां बेहतर इलाज और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

इसके अलावा बिहार में 12 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है. पटना की प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप में करीब पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है. सरकार आधुनिक आवासीय इलाकों और ऊंची इमारतों के निर्माण को भी बढ़ावा देना चाहती है. पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड की लिस्टिंग बिहार के लिए एक नई शुरुआत है. इससे दूसरे नगर निगमों को भी बाजार से पैसा जुटाने का रास्ता मिल सकता है.

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