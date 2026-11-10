बिहार: लापरवाह अफसरों पर CM सम्राट का एक्शन, बीडीओ, सीओ सहित 15 अधिकारी सस्पेंड

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने काम में लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है. सीएम ने सहयोग शिविर में 15 अधिकारियों को सस्पेंड किया. इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल अधिकारी (CO) सहित अन्य बड़े अधिकारी शामिल हैं. सीएम की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है. सीएम ने जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया उनकी लिस्ट भी सामने आई है. हालांकि इन अधिकारियों ने किस स्तर की लापरवाही बरती थी, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने 15 अफसरों को किया सस्पेंड, लिस्ट

मुंगेर: जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. मुंगेर: अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. भोजपुर: रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, ग्रामीण विकास विभाग. कटिहार: संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. भागलपुर: संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. अररिया: पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. गया: रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. जहानाबाद: रंजीत कुमार उपाध्याय, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. सुपौल: प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग. सुपौल: वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, नगर विकास एवं आवास विभाग. शेखपुरा: रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग. मुजफ्फरपुर: भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (विभाग) प० चंपारण: श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग. सीतामढ़ी: पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग. गोपालगंज: शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन पदस्थापन अंचल, उचकागाँव, गोपालगंज वर्तमान पदस्थापन अंचल, बाजपट्टी, सीतामढ़ी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग.

यह भी पढ़ें - बिहार में अपराधियों की शामत लाने की तैयारी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए सख्त आदेश