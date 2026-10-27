मोकामा विधायक अनंत सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत को SC में चुनौती

JDU से निष्कासित बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका पर सुनवाई होने जा रही है. इस मामले पर दाखिल याचिका पर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. बता दें कि इस हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने मार्च में जमानत दी थी.

दुलारचंद मर्डर केस में अनंद सिंह की जमानत को चुनौती

अनंत सिंह की जमानत को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचारके दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. इस हत्या का आरोप अनंत सिंह पर आरोप लगा था. दुलारचंद यादव जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उनके और अनंत सिंह के काफिले आमने-सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाग हो गया. इस दौरान गोलीबारी भी हुई थी.

कैसे हुई थी दुलारचंद यादव की मौत?

मामले की शुरुआती जांच में दुलारचंद यादव को गोली लगने की बात सामने आई थी. बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत वाहन की टक्कर और छाती-दिल पर गंभीर चोट की वजह से हुई थी. इस मामले में अनंत सिंह समेत 80 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया कर बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में भेजा था. इस मामले में दो थाना प्रभारियों को भी सस्पेंड किया गया था. हालांकि अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में जमानत दे दी थी. अब दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 30 अक्टूबर 2026 को इसकी सुनवाई हो सकती है.

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