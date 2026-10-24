औरंगाबाद में बेटे ने पिता की चाकू मारकर की हत्या, घर से देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद

औरंगाबाद जिले के पौथू थाना क्षेत्र के पौथूडीह गांव में पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि एक बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार 21 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11 बजे 23 वर्षीय प्रियांशु कुमार का अपने पिता जंगली शर्मा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और प्रियांशु ने चाकू से हमला कर दिया.

चाकू के वार से हुई मौत

हमले में गंभीर रूप से घायल जंगली शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पौथू थाना पुलिस गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई गई ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें.

जांच के दौरान मिला बड़ा सुराग

हत्या के मामले में पौथू थाना में कांड संख्या 103/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी के घर में अवैध हथियार भी छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर की सघन तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए. अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने अलग से कांड संख्या 104/26 दर्ज किया. बरामदगी के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई.

हत्या में प्रयुक्त चाकू भी जब्त

पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस का कहना है कि त्वरित जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की इस वारदात का जल्द खुलासा कर लिया गया. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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