देसी डिफेंडर और स्कोर्पियो पिकअप.. Mahindra लॉन्च करेगी ये दमदार गाड़ियां, देखें लिस्ट

Mahindra Motors अगले साल ऑटोमोबाइल बाजार में एक बहुत बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह साल 2027 की पहली छमाही में 5 नई गाड़ी लॉन्च करने की योजना बना रहा है. इन नए लॉन्च में ग्राहकों को नए SUV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और कमर्शियल व्हीकल्स देखने को मिलेंगे. इनमें से तीन नए पैसेंजर वाहन होने की उम्मीद है, जिसमें Vision S का प्रोडक्शन मॉडल, BE 07 इलेक्ट्रिक SUV और Scorpio Lifestyler पिकअप शामिल हैं. इसके अलावा, कंपनी अपने एक मौजूदा मॉडल को अपडेट करने और एक नया लाइट कमर्शियल वाहन भी पेश करने की तैयारी में है. हालांकि, Mahindra ने अभी तक इन सभी पांचों प्रोडक्ट्स के नाम का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन इन तीन आने वाले मॉडल्स को पहले ही कॉन्सेप्ट रूप में या सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.

Mahindra Vision S: बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर पहली कार

अनुमानित लॉन्च: साल 2027 की पहली तिमाही

Vision S का प्रोडक्शन मॉडल Mahindra के बिल्कुल नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित कंपनी का पहला वाहन होने की उम्मीद है. इस गाड़ी के कॉन्सेप्ट मॉडल को अगस्त 2025 में पहली बार दिखाया गया था, और तब से इसके टेस्ट वाहनों को लगातार भारत की सड़कों पर देखा जा रहा है. ये शानदार SUV 2027 की पहली तिमाही तक बाजार में आ सकती है.

साइज के मामले में Vision S एक सब-फोर-मीटर SUV होगी, जिसे Mahindra के लाइन-अप में XUV 3XO से ऊपर जगह दी जा सकती है. इसका नया NU_IQ प्लेटफॉर्म पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह के इंजनों को सपोर्ट करता है.

हालांकि, इसके पहले प्रोडक्शन मॉडल में मिलने वाले सटीक इंजन ऑप्शन्स की जानकारी अभी आना बाकी है. लीक हुई तस्वीरों और इसके डिजाइन पेटेंट से पता चलता है कि इसका लुक काफी बॉक्सी होगा, जिसमें सीधा फ्रंट, चौकोर व्हील आर्च, छोटे ओवरहैंग्स और मस्कुलर बॉडी पैनल्स मिलेंगे. इसके अलावा टेस्ट गाड़ी में बॉडी में एडजस्ट वाले फ्लश डोर हैंडल्स, पैनोरमिक सनरूफ और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील (स्टेपनी) भी देखा गया है. इसके साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, Level 2 ADAS, बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. इसके केबिन में दो-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील और Thar रेंज जैसी टचस्क्रीन मिलने की पूरी उम्मीद है, हालांकि Mahindra ने अभी तक फीचर्स को कन्फर्म नहीं किया है.

Mahindra BE 07: फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV

अनुमानित लॉन्च: साल 2027 की पहली तिमाही

इस लिस्ट का दूसरा बड़ा लॉन्च BE 07 इलेक्ट्रिक SUV होने की उम्मीद है. ये गाड़ी Mahindra के INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इलेक्ट्रिक रेंज का हिस्सा बनेगी, जिसमें पहले से ही BE 6, XEV 9e और XEV 9S जैसी गाड़ियां शामिल हैं. टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल्स से इसके डिजाइन और केबिन की कई जानकारियां सामने आई हैं. इस SUV का प्रोफाइल काफी तीखा (शार्प) होगा, जिसमें बिना फ्रेम वाले दरवाजे (फ्रेमलेस डोर्स) और पॉप-आउट होने वाले फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे. इसके केबिन में डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन (तीन स्क्रीन्स वाला) लेआउट भी देखा गया है.

इंजन की बात करें तो BE 07 में BE 6 वाले ही 59kWh और 79kWh के बैटरी पैक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि प्रोडक्शन मॉडल के लिए इनकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

संभावित फीचर्स

वेंटिलेटेड सीट्स और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM)

प्रीमियम ऑडियो सिस्टम

ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्टेंस

Level 2+ ADAS

Adrenox कनेक्टेड-कार फीचर्स

बाजार में आने के बाद इसका सीधा मुकाबला Tata Harrier EV, BYD Atto 3 और VinFast VF7 जैसी इलेक्ट्रिक SUV कारों से होगा.

Mahindra Scorpio Lifestyler: एडवेंचर के शौकीनों के लिए दमदार पिकअप

अनुमानित लॉन्च: जून 2027 तक

इस लिस्ट का तीसरा मॉडल Scorpio Lifestyler है. ये एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है, जो साल 2023 में पेश किए गए Global Pik Up कॉन्सेप्ट पर आधारित है. Mahindra ने इस पिकअप के प्रोडक्शन वर्जन को इसी साल अगस्त में शोकेस किया था. ये अपना लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म Scorpio N के साथ साझा करता है और इसे भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है.

Mahindra ने कन्फर्म किया है कि लॉन्च के समय इस पिकअप की एक्स-शोरूम कीमत 19.79 लाख रुपये से कम रखी जाएगी. इसे जून 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है. पावरट्रेन की बात करें तो Lifestyler में Scorpio N वाले ही इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हो सकते हैं. इनके साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों ही गियरबॉक्स के ऑप्शन्स मिलेंगे. इसके अलावा इसमें फोर-व्हील ड्राइव (4WD) का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. इसका बड़ा और अलग कार्गो बेड, सीधा फ्रंट लुक और मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन इसे Mahindra की रेगुलर SUV कारों से बिल्कुल अलग और रफ-एंड-टफ बनाते हैं.

इन तीन पैसेंजर वाहनों के अलावा Mahindra के साल 2027 की पहली छमाही के शेड्यूल में दो और प्रोडक्ट्स शामिल हैं. कंपनी ने अपने एक मौजूदा मॉडल को बड़ा अपडेट देने की पुष्टि की है, हालांकि, अभी उस गाड़ी के नाम या होने वाले बदलावों की जानकारी शेयर नहीं की गई है. इसके अलावा, कंपनी जून 2027 तक एक नया लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) भी लॉन्च करने की योजना बना रही है.

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