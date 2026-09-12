Sagittarius Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में मिलेगा नया अनुबंध, साझेदार के साथ सुधारेंगे रिश्ता

Sagittarius Tarot Card Horoscope 12 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: संतान के व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव से प्रसन्नता होगी. पड़ोसी के साथ किसी समस्या का समाधान मिलने से आपसी रिश्ते सुधरेंगे. व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों को समझदारी से सुलझाएं. किसी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. पारिवारिक मामलों में निजी बातों को किसी के साथ साझा न करें. बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करें.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में नए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते है. नए अनुबंध की सभी शर्तों का सावधानी से अध्ययन जरूर करें. साझेदार के साथ गलतफहमी दूर कर विवाद को खत्म कर सकते है. सरकारी मामलों के कार्यों को लेकर किसी तरह की लापरवाही न करें. प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी किसी दूसरे शहर या देश से जुड़ सकती है.

स्वास्थ्य/Health:

बाहर के खानपान के चलते पाचन सम्बन्धी समस्याएं हो सकती है. नकारात्मक विचारों के चलते तनाव बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पूर्व में किए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. अनावश्यक खर्चों से दूरी रखें.

रिश्ते/Relationship:

साथी के साथ रिश्ते सुधारें. रिश्ते में पूर्णता का एहसास होगा.