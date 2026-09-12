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Pisces Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक कार्य प्रणाली में नए बदलाव, नए अवसर ला सकते हैं आर्थिक स्थिति में सुधार

Pisces Tarot Card Horoscope 12 September: Temperance की ऊर्जा गुस्से और जिद की जगह धैर्य से विवाद को सुलझाने के प्रयास ,व्यक्तिगत कार्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान और अचानक आई समस्याओं से बाहर निकालने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने की बात लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: व्यावसायिक कार्य प्रणाली में नए बदलाव, नए अवसर ला सकते हैं आर्थिक स्थिति में सुधार
मीन राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 12 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: अचानक से कुछ समस्या आ सकती हैं. उचित मार्गदर्शन से उनका समाधान मिल सकता है. परिवार में रिश्तेदारों के आगमन से माहौल में चहल-पहल बढ़ सकती है. घर में अव्यवस्था के चलते निजी कार्यों को पूरा करने में परेशानी हो होगी. जिद और गुस्से की वजह से पड़ोसी से संबंध बिगड़ सकते हैं. आय के साथ खर्चे में वृद्धि हो सकती है. बजट का ध्यान रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यावसायिक कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ नए बदलाव किए जा सकते हैं. इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर विशेष ध्यान दें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के कार्यों में विशेष सफलता मिल सकती है. नौकरी में टारगेट को पूरा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस स्थिति में उच्च अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं. कुछ नए अवसर जल्द ही कार्य क्षेत्र में आते नजर आएंगे. इन अवसरों  को प्राप्त कर आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

गले में लगाने वाली खराश  बड़ी बीमारी के आशंका ला सकती हैं. चिकित्सक  सभी आवश्यक जांच की बात कह सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

नौकरी में वेतन  वृद्धि और नए अवसरों की प्राप्ति से लाभ आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं. 

रिश्ते/Relationship:

प्रिय की परेशानियों में उसका साथ दे. उसकी हिम्मत को बढ़ाएं.

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