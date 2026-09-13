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Gemini Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: निजी चिंताएं भटकाएंगी ध्यान, अनावश्यक चर्चा और विवाद से रखें दूरी

Gemini Horoscope Today 13 August 2026, Mithun Rashifal: घर में किसी व्यवस्था को बदलने, पुराना सामान हटाने या लंबे समय से लंबित घरेलू काम को पूरा करने का विचार बन सकता है. अचानक खर्च बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखकर कुछ राशि अलग रखना समझदारी होगी. वातावरण को व्यवस्थित करने से आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर हो सकती है.

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Gemini Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: निजी चिंताएं भटकाएंगी ध्यान, अनावश्यक चर्चा और विवाद से रखें दूरी
Gemini Aaj Ka Rashifal 13 August 2026 | Mithun Horoscope Today
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Gemini Horoscope Today 13 August 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा. आज मन का झुकाव बाहरी उपलब्धियों से अधिक उन चीजों की ओर रहेगा जिनसे आपको भीतर से स्थिरता मिलती है. घर में किसी व्यवस्था को बदलने, पुराना सामान हटाने या लंबे समय से लंबित घरेलू काम को पूरा करने का विचार बन सकता है. वातावरण को व्यवस्थित करने से आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर हो सकती है. संपत्ति से संबंधित विषय में किसी पुराने कागज या रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है. यदि जमीन, मकान या किराये से जुड़ी बातचीत चल रही है तो सामने वाले की बात पर पूरी तरह निर्भर न रहें. दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराना उचित रहेगा. घर बदलने या मरम्मत पर खर्च करने का विचार हो तो पहले अनुमानित बजट तैयार करें. अचानक खर्च बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखकर कुछ राशि अलग रखना समझदारी होगी.

परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की अपेक्षा आपको अधिक जिम्मेदार बना सकती है. उनकी किसी बात से असहमति हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह उचित समय चुनें. घर में आपकी भूमिका आज मध्यस्थ जैसी हो सकती है. दो लोगों के विवाद में बिना पूरी जानकारी के किसी एक पक्ष का समर्थन करने से बाद में स्थिति कठिन हो सकती है.

काम के दौरान निजी चिंताएं ध्यान भटका सकती हैं. यदि घर की कोई समस्या चल रही है तो उसे कार्यालय के काम के साथ मिलाने से बचें. कारोबारियों को भी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर किसी ग्राहक या कर्मचारी से व्यवहार नहीं करना चाहिए. कोई व्यक्ति अपेक्षा के अनुरूप काम न करे तो पहले कारण जानें, उसके बाद निर्णय लें.

मन में बीती बातों को लेकर संवेदनशीलता रह सकती है. किसी पुराने अनुभव की तुलना वर्तमान परिस्थिति से करने पर बेचैनी बढ़ेगी. हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें. कुछ मामलों में परिस्थितियों को थोड़ा समय देना ही बेहतर रणनीति होगी. घर में पूजा या ध्यान के लिए शांत स्थान बनाना मानसिक राहत देगा. शाम के समय अनावश्यक चर्चा और विवाद से दूरी रखें. आज का दिन आपको यह समझाने वाला है कि मानसिक शांति केवल समस्याएं खत्म होने से नहीं, बल्कि उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने से भी आती है.

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर अर्पित करें और ॐ सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: क्रीम और हल्का आसमानी.
 

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