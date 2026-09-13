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Cancer Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: पुराने संपर्क से दोबारा होगी बातचीत, कार्यों में रहेगी सक्रियता

Cancer Horoscope Today 13 August 2026, Kark Rashifal: किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू करना या किसी रुके हुए काम के लिए स्वयं पहल करना लाभदायक हो सकता है. संचार से जुड़े कार्यों में सक्रियता रहेगी. अपने किए कामों की समीक्षा करें, लेकिन अपनी कमियों को लेकर कठोर न बनें. लगातार प्रयास ही धीरे-धीरे आपकी क्षमता को मजबूत करेगा.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: पुराने संपर्क से दोबारा होगी बातचीत, कार्यों में रहेगी सक्रियता
Cancer Aaj Ka Rashifal 13 August 2026 | Kark Horoscope Today
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Cancer Horoscope Today 13 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेगा. आज आपकी ऊर्जा किसी काम को अपने हाथ में लेकर पूरा करने में लगेगी. विचारों को केवल मन में रखने के बजाय उन्हें क्रियान्वित करने की इच्छा बढ़ेगी. किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू करना या किसी रुके हुए काम के लिए स्वयं पहल करना लाभदायक हो सकता है.

संचार से जुड़े कार्यों में सक्रियता रहेगी. फोन, ईमेल, मीटिंग या व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. हालांकि आज आपकी स्पष्टता कभी-कभी कठोरता जैसी प्रतीत हो सकती है. किसी को समझाने के प्रयास में अपनी बात बार-बार दोहराने के बजाय सामने वाले की प्रतिक्रिया भी सुनें. व्यंग्य या ताने का इस्तेमाल स्थिति को अनावश्यक रूप से तनावपूर्ण बना सकता है.

छोटे भाई-बहन या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ कोई व्यावहारिक विषय चर्चा में आ सकता है. आपकी सलाह मांगी जाए तो अनुभव साझा करें, लेकिन निर्णय उन पर छोड़ना बेहतर होगा. किसी रिश्तेदार के निजी मामले में जरूरत से ज्यादा दखल देने से गलतफहमी पैदा हो सकती है. व्यावसायिक क्षेत्र में प्रचार-प्रसार, ग्राहक संपर्क और नई संभावनाओं की तलाश के लिए दिन उपयोगी है. यदि आपका काम लोगों तक जानकारी पहुंचाने से जुड़ा है तो आपकी प्रस्तुति प्रभाव डाल सकती है. लेकिन एक साथ बहुत सारे लोगों को वादा कर देना बाद में दबाव पैदा करेगा. जितना काम वास्तव में संभाल सकते हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता लें.

छोटी दूरी की यात्रा बन सकती है. निकलने से पहले जरूरी सामान और समय का हिसाब रख लें. जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें. रास्ते में किसी विवाद में पड़ने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. आज आप किसी बात को साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं. ध्यान रखें कि हर चर्चा जीतना आवश्यक नहीं है. यदि सामने वाला आपकी बात समझने की स्थिति में नहीं है तो बहस जारी रखने के बजाय विषय बदल देना अधिक बुद्धिमानी होगी. लेखन, पढ़ने, संगीत या किसी कौशल का अभ्यास करने से मन की बेचैनी रचनात्मक दिशा में बदल सकती है. दिन के अंत में अपने किए कामों की समीक्षा करें, लेकिन अपनी कमियों को लेकर कठोर न बनें. लगातार प्रयास ही धीरे-धीरे आपकी क्षमता को मजबूत करेगा.


उपाय: गणेश जी को दूर्वा और हरे फल अर्पित कर ॐ एकदन्ताय नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग की दाल दान करें.
शुभ रंग: पत्तों जैसा हरा और सफेद.


 

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