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Aries Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: पुराने काम की समीक्षा से खुलेगी सुधार की राह, अधूरे काम को करें पूरा

Aries Horoscope Today 13 September 2026, Mesh Rashifal: कार्यस्थल पर किसी पुराने काम की समीक्षा करनी पड़ सकती है. इसे परेशानी मानने के बजाय सुधार का अवसर समझें. पुराने बकाये की वसूली के लिए आज सक्रियता दिखाई जा सकती है, लेकिन कठोर भाषा इस्तेमाल करने से बचें. स्वास्थ्य में दिनचर्या की अनदेखी नुकसान दे सकती है.

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Aries Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: पुराने काम की समीक्षा से खुलेगी सुधार की राह, अधूरे काम को करें पूरा
Aries Aaj Ka Rashifal 13 September 2026 | Mesh Horoscope Today
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Aries Horoscope Today 13 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा. लगातार दूसरे दिन यही स्थिति होने के कारण आज का फल कल की तरह केवल संघर्ष या काम के दबाव तक सीमित नहीं रहेगा. यह समय आपको उन छोटी कमियों पर ध्यान देने का अवसर देगा जो सामान्य दिनों में नजरअंदाज हो जाती हैं. किसी समस्या को बड़ा बनने देने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचकर समाधान निकालना आज अधिक उपयोगी रहेगा.

कार्यस्थल पर किसी पुराने काम की समीक्षा करनी पड़ सकती है. फाइल, हिसाब, रिपोर्ट या किसी प्रक्रिया में छोटी भूल पकड़ में आ सकती है. इसे परेशानी मानने के बजाय सुधार का अवसर समझें. यदि किसी सहकर्मी ने आपके काम पर आपत्ति उठाई है तो तुरंत प्रतिवाद करने के बजाय उसकी बात में तथ्य कितना है, यह देखें. हर आलोचना विरोध नहीं होती और हर प्रशंसा उपलब्धि की गारंटी भी नहीं देती. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. कोई प्रतिद्वंद्वी आपके ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है. ऐसे समय में कीमत घटाकर मुकाबला करने के बजाय सेवा की गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने पर ध्यान दें.

पुराने बकाये की वसूली के लिए आज सक्रियता दिखाई जा सकती है, लेकिन कठोर भाषा इस्तेमाल करने से बचें. भुगतान संबंधी बातचीत लिखित रूप में रखना लाभदायक रहेगा. किसी अधूरे सरकारी, बैंकिंग या दस्तावेजी काम को पूरा करने के लिए दिन उपयोगी है. छोटी प्रशासनिक गलती के कारण काम दोबारा करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य में दिनचर्या की अनदेखी नुकसान दे सकती है. विशेष रूप से लगातार बैठकर काम करने, भोजन का समय बिगाड़ने या पर्याप्त पानी न पीने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. छोटी परेशानी को नजरअंदाज करके स्वयं दवा लेने के बजाय जरूरत होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें. मानसिक रूप से भी हर काम को तुरंत पूरा करने की बेचैनी कम करनी होगी. आज किसी विवाद में अंतिम शब्द बोलने की इच्छा आपको उलटा नुकसान दे सकती है. विरोधी को जवाब देने की बजाय अपने काम को मजबूत बनाना अधिक प्रभावशाली रहेगा. आपकी जीत दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने में छिपी है.


उपाय: सुबह हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.
शुभ रंग: ईंट जैसा लाल और हल्का भूरा.

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