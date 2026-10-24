दुकानदार को गले लगाकर बैठ गया लंगूर, CCTV में कैद हुआ बेहद प्यारा नजारा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लंगूर अचानक से एक दुकान में आता है और काउंटर के पास में बैठे दुकानदार की गोद में चढ़कर बैठ जाता है. इसके बाद लंगूर दुकानदार को गले लगाता हुआ नजर आ रहा है. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. लंगूर का दुकानदार को झप्पी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. लोग भी वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
ओडिशा का बताया जा रहा वीडियो
लंगूर का दुकानदार को गले लगाने का वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है. घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उससे साफ लग रहा है वीडियो 22 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे का है. लंगूर शाम के 5 बजकर 6 मिनट पर मोबाइल रिपेयर शॉप के अंदर दाखिल होता है. लंगूर सीधे काउंटर पर चढ़ जाता है.
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इस दौरान दुकान में दो लोग नजर आ रहे हैं. एक दुकानदार जो काउंटर के पास ही कुर्सी पर बैठा है, जबकि दूसरा शख्स पीछे दुकान में खड़ा हुआ है. जब लगूंर दुकान में आता है तो दुकानदार बिना कोई हरकत किए एकदम शांत बैठा रहता है. लंगूर आराम से दुकानदार के पास गया और अपना सिर उसकी छाती पर टिकाया और उसे गले लगा लिया.
बस एक जादू की झप्पी चाहिए थी♥️: लंगूर ने दुकानदार को लगाया गले, वीडियो इंटरनेट पर जीत रहा लोगों का दिल CCTV में कैद वीडियो में दिख रहा है कि अचानक एक लंगूर आता है और दुकानदार की गोद में चढ़कर उसे गले लगा लेता है। दुकानदार बिल्कुल नहीं घबराता और शांत रहता है, जबकि लंगूर उसे गले लगाए रखता है। इंटरनेट पर यह वीडियो लोगों का खूब दिल जीत रहा है। 📹 CCTV— RT Hindi (@RT_hindi_) October 24, 2026
30 सेकेंड के वीडियो में दो बार लगाया गले
घटना से जुड़े सामने आए 30 सेकेंड के CCTV फुटेज में लंगूर 2 बार अपना सिर दुकानदार के गले पर रखता है और जैसे जादू की झप्पी दे रहा हो. इस दौरान दुकानदार भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा नजर आया.
इस वीडियो को फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स (पहले Twitter) पर काफी लोगों ने शेयर किया है. RT हिंदी के अकाउंट से दुकानदार को लंगूर के झप्पी देने का वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "बस एक जादू की झप्पी चाहिए थी, लंगूर ने दुकानदार को लगाया गले"
वहीं, इंस्टाग्राम पर भी कई अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है. इंस्टाग्राम पर sachnews की पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि पिछले जन्म का साथी है. जबकि एक अन्य ने लिखा, "भाई कुछ मत बोल, फैमिली मेंबर है."
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