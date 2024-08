जन्म के तुरंत बाद लड़खड़ाते कदमों से मां के पीछे-पीछे चलता नजर आया हाथी का बच्चा, IFS अफसर ने वीडियो शेयर कर दिखाया खूबसूरत नजारा

Baby Elephant Walks For 1st Time Video: मां अपने कलेजे के टुकड़े को बचपन से ही संभलना और जिंदगी के नक्शे कदम पर चलते हुए, राह में आने वाली हर चुन्नौती से डट कर सामना करने का हुनर सिखाती है. सोशल मीडिया पर अक्सर मां और उसके बच्चे से जुड़े ऐसे वीडियो सामने आते ही रहते हैं, जो दिल को छू लेने के साथ-साथ जिंदगी का पाठ भी पढ़ाते हैं. हाल ही में वाइल्ड लाइफ से जुड़ा मां और उसके बच्चे एक वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें जन्म के तुरंत बाद एक नवजात बच्चा लड़खड़ाते हुए मां के पीछे-पीछे चलता नजर आ रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए IFS अफसर ने दिल छू लेने वाली बात लिखी है.

'एक दिन जब वो चलेगा तो धरती हिल जाएगी' (Newborn Elephant Walks First Step Video)

मां तो मां होती है, फिर चाहे बात इंसानों की हो रही हो या फिर जानवरों की. एक मां ही जो अपने बच्चे की जिंदगी को संवारने के लिए उसे बचपन से ही खुद के पैरों पर चलना और मजबूती से हर कदम के साथ आगे बढ़ना सिखाती है, जैसा कि हाल ही में वायरल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में जंगल का खूबसूरत जीवन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपना दिल हार बैठे हैं. क्लिप में देखा जा सकता है कि, कैसे जन्मे के तुरंत बाद नवजात हाथी का बच्चा अपनी मां के पीछे-पीछे लड़खड़ाते कदमों से चल रहा है. माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो पोस्ट IFS अफसर परवीन कासवान ने अपने हैंडल @ParveenKaswan से शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने एक बेहद प्यारा कैप्शन भी दिया है. उन्होंने लिखा है, 'यह हाथी अभी ही जन्मा और इसने चलना शुरू कर दिया. हालांकि, अभी ठीक से नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक दिन जब वो चलेगा तो धरती हिल जाएगी.'

यहां देखें वीडियो

Just born and started walking. Not able to walk properly though, but one day he will walk and earth will shake. pic.twitter.com/3E7rvHnc07