अमेरिका ने ईरान समेत 23 देशों को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, रूस-यूक्रेन भी लिस्ट में

अमेरिका ने दुनिया के 23 देशों को सबसे खतरनाक श्रेणी में रखते हुए अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी है कि इन देशों की यात्रा किसी भी कीमत पर न करें. इन देशों के लिए 'लेवल-4: डू नॉट ट्रैवल' एडवाइजरी जारी की गई है. अमेरिकी सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल-1 से लेवल-4 तक बांटा जाता है. इनमें लेवल-4 सबसे खतरनाक स्तर है. इसका मतलब है कि संबंधित देश में सुरक्षा हालात बेहद खराब हैं या फिर वहां किसी आपात स्थिति में अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों की प्रभावी मदद करने की स्थिति में नहीं हो सकती.

अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा है कि जिन देशों को लेवल-4 श्रेणी में रखा गया है. इसलिए वहां जाना खतरनाक हो सकता है और लोगों को किसी भी कारण से यात्रा नहीं करनी चाहिए.

कौन है ये देश?

अफगानिस्तान

बेलारूस

बुर्किना फासो

म्यांमार

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक

चाड

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो

हैती

ईरान

इराक

लेबनान

लीबिया

माली

नाइजर

उत्तर कोरिया

रूस

सोमालिया

दक्षिण सूडान

सूडान

सीरिया

युगांडा

यूक्रेन

यमन

क्यों लिया ये फैसला?

अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन देशों में जारी संघर्ष, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, अपराध, अपहरण, सशस्त्र हिंसा या सीमित कांसुलर सहायता जैसी परिस्थितियों के कारण यात्रियों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में अमेरिकी दूतावास या अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद भी सीमित हो सकती है.

यात्रा विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी देश की यात्रा से पहले संबंधित सरकारों द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हालात समय-समय पर बदलते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया अहसान का अपने घर में शव मिला, पति ने हत्या की बात कबूली