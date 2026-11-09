पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया अहसान का अपने घर में शव मिला, पति ने हत्या की बात कबूली

रविवार को रावलपिंडी स्थित अपने घर में पाकिस्तानी एंकर राबिया अहसान का शव मिला. पुलिस ने उनके पति, अहसान ताहिर को हिरासत में ले लिया है और संदिग्ध हथियार को जब्त कर लिया है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई एफआईआर की कॉपी के अनुसार, 41 वर्षीय राबिया की उनके बेडरूम में दोपहर करीब 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के समय उनकी मां और बहन, जो उनके साथ ही रहती थीं, लॉन में मौजूद थीं.

पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट 'समा' की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके पति अहसान ताहिर ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है. गोली चलने की आवाज सुनकर राबिया की बहन अलविना बेडरूम की ओर दौड़ीं. वहां उन्होंने राबिया को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया, जबकि उनके पति के हाथ में पिस्तौल थी. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, पुलिस ने शव की शुरुआती जांच की, जिसमें गर्दन के नीचे और पीठ के दाईं ओर गोली लगने के निशान मिले.

पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी (PFSA) ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हथियार—एक .30-बोर पिस्तौल—और कारतूस बरामद किए. अहसान के घर काम करने वाले एक पुरुष कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि ताहिर ने कहा था कि गोली गलती से चल गई थी. पूछताछ के दौरान, ताहिर पिस्तौल के लिए कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका. मिली जानकारी और घटना के हालात को देखते हुए, पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया.

राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा मामला

फर्स्ट लेडी असीफा भुट्टो-जरदारी ने "इस हत्या पर गहरा दुख" जताया और हिंसा की निंदा की. उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की. राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया, "फर्स्ट लेडी ने पत्रकार राबिया अहसान की हत्या पर गहरा दुख जताया है और हिंसा की कड़ी निंदा की है. उन्होंने मामले की पूरी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके." फर्स्ट लेडी ने हिना जावेद की हत्या का भी जिक्र किया, जो एक कामकाजी महिला थीं, और इस पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, "तीन महीने से भी कम समय पहले हिना जावेद की हत्या हुई थी, लेकिन उस मामले की जांच का नतीजा अभी भी आना बाकी है. ऐसी घटनाएं गंभीर ध्यान और जवाबदेही की मांग करती हैं. महिलाओं को अपनी जान के डर के बिना जीने और काम करने का माहौल मिलना चाहिए."

दो बेटियों की मां, अहसान, कथित तौर पर '92 न्यूज़' के लिए काम करती थीं, जबकि उनके पति 'ओवरसीज पाकिस्तानिस फ़ाउंडेशन' (OPF) में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और अहसान की हत्या की आगे की जाँच चल रही है.

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