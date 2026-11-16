ईरान युद्ध: अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मिडिल ईस्ट रवाना

ईरान युद्ध में बड़ी खबर है. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि पेंटागन मिडिल ईस्ट में एक तीसरा एयरक्राफ्ट-कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एक अतिरिक्त मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भेज रहा है. इससे इस क्षेत्र में 9,000 से 10,000 और सैनिक तैनात हो जाएंगे. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान पर फिर से हमले करने पर विचार कर रहे हैं.

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि ये जहाज, लड़ाकू विमान, मरीन और नाविक नवंबर के अंत तक इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे. अखबार के मुताबिक, ट्रंप ने हाल ही में अपने सहयोगियों से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उसी महीने ईरान पर बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी. मतलब नवंबर के अंत में कभी भी ईरान पर बमबारी हो सकती है.

एयरक्राफ्ट कैरियर 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' रविवार को अपने होम पोर्ट सैन डिएगो से एक तय तैनाती के लिए रवाना हुआ. वहीं, 'यूएसएस मैकिन आइलैंड एम्फीबियस रेडी ग्रुप' - जिसमें 13वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के मरीन को ले जा रहे तीन एम्फीबियस जहाज शामिल हैं - सोमवार को रवाना हुआ.

दो एयरक्राफ्ट कैरियर—यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन—पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं. अगर रूजवेल्ट के आने के बाद भी वाशिंगटन वहां रुका रहता है, तो इस क्षेत्र में तीन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हो जाएंगे. ऐसा अप्रैल के बाद पहली बार होगा; अप्रैल में ईरान और अमेरिका के बीच एक कमजोर युद्धविराम हुआ था, जिसने 28 फरवरी से शुरू हुई लड़ाई को कुछ समय के लिए रोक दिया था. वह युद्धविराम टूट गया, और तब से दोनों पक्षों के बीच छिटपुट लड़ाई होती रही है.

बुश और वाशिंगटन के अलावा, यूएसएस बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप के जहाज भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इस हफ्ते तैनात किए गए युद्धपोतों पर मौजूद अतिरिक्त सैनिक, उस क्षेत्र में पहले से तैनात 50,000 से अधिक सैनिकों की संख्या में और इजाफा करेंगे. यह भी संभव है कि वाशिंगटन इस क्षेत्र से निकलकर जापान स्थित अपने होम पोर्ट वापस चला जाए, जिससे वहां मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या फिर से घटकर दो रह जाएगी. व्हाइट हाउस और पेंटागन के प्रवक्ताओं ने इस पर टिप्पणी करने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया.

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