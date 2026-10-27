फिर दहला मध्य पूर्व, सऊदी के रक्षा मंत्रालय पर हमला, हूती विद्रोहियों का दावा

यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित रक्षा मंत्रालय, नजरान हवाई अड्डे पर दो सैन्य परिवहन विमानों और खमीस मुशैत एयरबेस को निशाना बनाया है. हालांकि सऊदी अरब की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यह दावा ऐसे समय आया है जब यमन और सऊदी अरब के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है. सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने कहा है कि उसने हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया. गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी के अनुसार, तीन बैलिस्टिक मिसाइलें सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत की ओर दागी गई थीं, जबकि चार ड्रोन दक्षिणी क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे. इन हमलों में किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है.

लगातार बढ़ रहे हैं हमले, तेल और हवाई ठिकाने भी निशाने पर

पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई अहम ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है. एक दिन पहले ही हूती समूह ने रियाद एयरपोर्ट और ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन से जुड़े पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाने की बात कही थी. वहीं सऊदी गठबंधन का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली कई मिसाइलों और ड्रोन को लगातार नष्ट कर रही है.

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