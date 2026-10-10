सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला, कई घायल, हवाई यातायात रोका गया

शनिवार को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई लोग घायल हो गए. यह हमला देश के सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब में से एक को निशाना बनाकर किया गया था. सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी, GACA ने कहा कि नुकसान का आकलन किए जाने तक एयरपोर्ट पर कामकाज कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. अथॉरिटी ने कहा कि यह हमला देश में सिविल एविएशन सुविधाओं को निशाना बनाकर लगातार किए जा रहे हमलों के बीच हुआ है. इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिनकी सही संख्या का अभी पता लगाया जा रहा है. इससे पहले एयरपोर्ट ने यात्रियों को सलाह दी थी कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क कर लें.

पहली बार नहीं हुआ हमला

पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बड़े सैन्य हमले के बाद से एक हफ्ते में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई बार निशाना बनाया गया है. हूती विद्रोहियों ने पहले हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें बुधवार को हुआ एक हमला भी शामिल है, जिसमें सूडान के एक नागरिक की मौत हो गई थी.

शनिवार को हूती विद्रोहियों की ओर से कोई बयान नहीं आया. सऊदी सरकार के 'सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन' ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. रियाद में रहने वाले अहमद सैयद ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि उन्होंने कम से कम दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनी, जिनसे राजधानी हिल गई. एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक संक्षिप्त अलर्ट जारी किया, जिसमें उनसे कहा गया कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन से अपनी फ़्लाइट का स्टेटस पता कर लें.

पश्चिमी देशों के दूतावासों ने दी चेतावनी

सऊदी अरब में कनाडा, जर्मनी और स्पेन के दूतावासों ने शनिवार को अपने नागरिकों को रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि वहां हमले की खबरें आई थीं. स्पेन के दूतावास ने X पर एक मैसेज में अपने नागरिकों को एयरपोर्ट पर यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों के "नए हमले" के बारे में आगाह किया. चश्मदीदों ने पहले AFP को बताया था कि वहां से लोगों को निकालने का आदेश दिया गया था.

सऊदी में अमेरिकी दूतावास ने माना-हमला हुआ

सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमलों की जानकारी है और उसने अमेरिकी नागरिकों से उस इलाके से दूर रहने को कहा है. दूतावास ने ऑनलाइन जारी एक बयान में कहा, "अमेरिकी मिशन को 10 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की जानकारी है और वह सभी अमेरिकी नागरिकों को पुरजोर सलाह देता है कि वे इस एयरपोर्ट और इसके आस-पास के इलाकों से दूर रहें.

कनाडा के दूतावास ने सिर्फ इतना कहा कि किसी अज्ञात "चल रही मिलिट्री एक्टिविटी" का असर रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ रहा है, जबकि जर्मनी के मिशन ने सिर्फ़ "मौजूदा हालात" का ज़िक्र किया.

फ्रांस के दूतावास ने शुक्रवार को फ्रांसीसी नागरिकों से सऊदी अरब में "बहुत ज़्यादा सावधानी" बरतने को कहा, क्योंकि "हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने हमले किए हैं". दूतावास ने फ्रांसीसी नागरिकों को यह भी चेतावनी दी कि वे उन इलाकों की तस्वीरें न लें जहां हमले हुए हैं और न ही उन्हें ऑनलाइन शेयर करें.

यमन में बढ़ा संघर्ष

यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित यमनी सरकारी सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है. सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकारी सेना को हवाई मदद दे रहा है ताकि लाल सागर के किनारे हूती विद्रोहियों द्वारा हाल ही में हासिल किए गए इलाकों को वापस लिया जा सके. विद्रोहियों की इस नई स्थिति से उन्हें उस कॉरिडोर पर जहाजों की आवाजाही पर बेहतर नजर रखने में मदद मिली, जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य का एक अहम विकल्प है.

हालांकि, हूती विद्रोहियों ने AP और अन्य को बताया है कि वे केवल सऊदी जहाजों को निशाना बना रहे हैं. यह उन पर लगाए गए नाकेबंदी के जवाब में की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन बड़े पैमाने पर हमलों की चिंता बनी हुई है. गाज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अन्य जहाजों पर भी हमले किए थे. अमेरिका के बमबारी अभियान ने उस स्थिति को खत्म कर दिया था. सऊदी अरब ने अमेरिका और अन्य सहयोगियों से मदद मांगी है क्योंकि उसके हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले हुए हैं.

शुक्रवार को व्हाइट हाउस से निकलते समय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों के बारे में पूछा गया. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "यह अच्छी बात नहीं है" और "मैं खुश नहीं हूं." लेकिन इन हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिकी सैन्य मदद का कोई तत्काल संकेत नहीं मिला है. इस बीच, सऊदी अधिकारियों ने इस हफ्ते जनता को चेतावनी दी कि "मिसाइलों और ड्रोन को रोकने और उनके गिरने की जगहों से जुड़ी जानकारी को फिल्माना, प्रकाशित करना या साझा करना आपको कानूनी कार्रवाई का भागी बना सकता है."

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