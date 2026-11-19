पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) की तरफ से जारी एक 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) के अनुसार, पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब यह प्रतिबंध 24 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेगा.

इन विस्तारित प्रतिबंधों के तहत, भारत में पंजीकृत सभी विमानों, और साथ ही भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व वाले, उनके द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित रहेगा. यह प्रतिबंध भारतीय सैन्य विमानों पर भी लागू होता है.

यह ताजा विस्तार अप्रैल 2025 से लिए जा रहे ऐसे ही कई फैसलों की कड़ी में एक और कदम है. उस समय, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए थे) के बाद, भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के खिलाफ हवाई क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंध लागू किए थे.

भारत ने इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे इस्लामाबाद ने खारिज कर दिया. इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य तनाव काफी बढ़ गया था. पाकिस्तान के कदम के जवाब में, भारत ने 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) बंद कर दिया. इसके बाद, यह राजनयिक टकराव मई 2025 में दोनों परमाणु-सक्षम पड़ोसी देशों के बीच चार दिनों के सैन्य संघर्ष में बदल गया, जिसमें हवाई हमले और भारी सैन्य झड़पें शामिल थीं.

पाकिस्तान ने पहले भी तनाव के दौर में भारतीय विमानों के लिए अपने एयरस्पेस पर पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें 1999 का कारगिल संघर्ष और 2019 का पुलवामा संकट शामिल हैं. एयरस्पेस पर लगी इन लगातार पाबंदियों ने दोनों देशों के बीच एयरलाइन संचालन को प्रभावित किया है, जिससे विमान कंपनियों को कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लंबे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

एयर इंडिया ने पहले ही अनुमान लगाया था कि इन पाबंदियों के कारण कुछ लंबी दूरी की उड़ानों में यात्रा का समय तीन घंटे तक बढ़ सकता है. पाबंदियों को आगे बढ़ाने का यह ताजा फैसला बताता है कि सैन्य टकराव को डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, ये पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी.

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