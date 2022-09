Microsoft' के CEO सत्य नडेला ने इसे कहा "Productivity Paranoia", जानें यह क्या होता है

ब्लूमबर्ग टीवी को इंटव्यू में उन्होंने कहा, "लीडर्स को लगता है कि उनके कर्मचारियों पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को लगता है कि वो काफी काम कर रहे हैं और कई मामलों में सीमा से अधिक काम कर रहे हैं." आगे उन्होंने कहा, "काम की नई दुनिया और हाइब्रिड वर्क के ज़माने में सबसे अधिक ज़रूरत इस विरोधाभास को पाटने की है."

11 देशों में किया गया सर्वे

माइक्रोसॉफ्ट पिछले कुछ सालों से कई क्षेत्रों के कर्मचारियों का सर्वे कर रहा है. ताजा सर्वे में करीब 11 देशों में 20,000 लोगों पर किए गए सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं. इससे ना केवल ट्रेंड्स पता चलते हैं बल्कि उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी तकनीकी बदलावों की ज़रूरतें भी सामने आती हैं.

यह डेटा लगातार मैनेजर्स और कर्मचारियों के बीच का अंतर दिखाता है. माइक्रोसॉफ्ट "वीवा (Viva)एम्पलॉई एक्सपीरिएंस सॉफ्टवेयर" जैसे टूल्स ऑफर करता है. वीवा के अब 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और पेपल होल्डिंग और यूनीलीवर जैसी बड़ी कंपनियां इसका प्रयोग कर रही हैं. यह टूल एक दूसरे से जुड़े रहने और उनके गोल्स सेट करने में भी मदद कर रही है.

काम की जगह पर जासूसी

लेकिन जब नए कम्युनिकेशन टूल बॉसेस के साथ कर्मचारियों को नज़दीकी संपर्क बनाने में मदद करते हैं, तब माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि एक्ज़ीक्यूटिव्स को यह पता चले कि काम की जगह पर जासूसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जवाब नहीं है.

माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट जार्ड स्पाटरो (Jared Spataro) कहते हैं, " कर्मचारियों की जासूसी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और हमारा मानना है कि यह ग़लत है." उन्होंने कहा, " हमें नहीं लगता कि एम्पलॉई को अपने कर्मचारियों के कीबोर्ड पर दबाए गए बटनों या पिर माउस क्लिक के बारे में जासूसी करनी चाहिए. क्योंकि हमें लगता है कि इससे केवल कितना प्रयास किया जा रहा है यह पता चलता है, क्या काम हुआ यह नहीं."

लिंक्डइन के अनुसार, महामारी से पहले केवल 2% नौकरियां ऑफिस से दूर काम करने की इज़ाज़त देती थीं जबकि मार्च 2022 में यह आंकड़ा 20% तक पहुंचा. लेकिन अब यह गिरकर 15% पर आ गया है.

कई वरिष्ठ कॉरपोरेट लीडर्स महामारी से पहले से दिन वापस लाना चाहते हैं जब दफ्तर में बैठकर काम होता था.लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अभी भी लचीला रुख अपनाए हुए है.

