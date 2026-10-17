वीडियो: होर्मुज में डूबे मालवाहक जहाज से आईफोन और परफ्यूम लूटने ईरानी मछुआरे दौड़े

14 अक्टूबर को 'जीएफएस प्राइड' (GFS Pride) जहाज के डूबने के बाद, ईरान के खाड़ी तट पर सैकड़ों मछुआरे अपनी छोटी नावों और बचाव जहाजों के साथ पानी में उतर गए. वे डूबे हुए कार्गो जहाज से आईफोन, फ्रेंच परफ्यूम और अन्य सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे.

एक वीडियो में एक व्यक्ति ने कहा, "हम सब इकट्ठा हो रहे हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे हैं. हमने सुना है कि एक कंटेनर जहाज डूब गया है, इसलिए हम वहां आईफोन और परफ्यूम लेने जा रहे हैं."

वहां के फुटेज में कुछ नावें आंशिक रूप से डूबे हुए कंटेनरों के बीच से गुजरती दिखीं, जबकि कुछ लोग पानी से बक्सों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. एक वीडियो में, एक छोटी नाव को पूरे शिपिंग कंटेनर को खींचने के लिए काफी मशक्कत करते हुए देखा जा सकता है.

जहाज के डूबने का कारण क्या था?

सिंगापुर के झंडे तले 'जीएफएस प्राइड' चल रहा था. सिंगापुर ने बताया कि जहाज पर आग लगने के बाद वह डूब गया. चालक दल के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया; किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

हालांकि, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने बताया कि जहाज एक "अनधिकृत और खतरनाक" रास्ते पर आ गया था, जहां वह एक समुद्री बारूदी सुरंग (सी माइन) से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई. यह जहाज अपने साथ लदे 2,500 से अधिक कंटेनरों के साथ डूब गया.

यह जहाज ऐसे समय में डूबा है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास के इलाकों में व्यावसायिक जहाजों पर हमले तेज हो गए हैं. फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हमलों की तेजी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, हालांकि अब तक बहुत कम जहाज डूबे हैं.

'GFS प्राइड' 24 घंटे के भीतर डूबने वाला दूसरा जहाज है, और युद्ध शुरू होने के बाद से डूबने वाला तीसरा जहाज है. इससे पहले, एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाला 'केप डाओ' जहाज 23 सितंबर को हुए एक हमले में डूब गया था. IRGC की नौसेना ने जहाजों को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है, साथ ही स्थानीय मछुआरों से भी कहा है कि वे समुद्र की सतह पर तैरते कंटेनरों के आसपास सावधानी बरतें.

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